Туризм на Байкале: ОЭЗ, комплексное развитие и единую архитектурную концепцию обсудили на II Байкальском международном форуме партнеров

«Особая экономическая зона – это одна из возможностей развивать правильно организованный туризм на Байкале». Этими словами руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина начала обсуждение на стратегической сессии «ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» как инструмент развития туризма на Южном побережье озера Байкал», которая состоялась на Байкальском международном форуме партнеров. С какими проблемами сталкиваются резиденты ОЭЗ в Иркутской области и Республике Бурятия? Как видят развитие прибайкальской территории представители власти и бизнеса? Какие существуют точки роста у туризма в этом регионе? Мы записали самые важные цитаты со стратегической сессии, организованной Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири.

О формате особой экономической зоны

«ОЭЗ – один из наиболее жизнеспособных форматов создания новой современной туристской инфраструктуры»

Екатерина Сливина, руководитель Агентства по туризму Иркутской области:

– Особая экономическая зона для нас – прекрасная возможность сосредоточить все масштабное строительство в одном месте, и тем самым локализовать антропогенную нагрузку, которая имеется на побережье Байкала, и предотвратить возможный ущерб природе озера. Безусловно, это также возможность создать новые рабочие места и улучшить качество жизни местного населения.

Поэтому формат особых экономических зон, по-моему, сейчас один из наиболее жизнеспособных форматов создания новой современной туристской инфраструктуры, учитывая, что перед нами стоят глобальные задачи по переформатированию подходов к развитию туризма на Байкале, и к качеству туристского продукта, который сейчас имеется. Хотелось бы, чтобы мы могли удовлетворить потребности не только туристов эконом-класса, но и тех, кто обладает высоким достатком и хотел бы видеть на побережье озера соответствующую инфраструктуру.

Надо сказать, что успех ОЭЗ зависит не только от усилий государства, которое вкладывает деньги в развитие обеспечивающей инфраструктуры, но и от инвесторов, которые реализуют свои проекты на этой территории.

О задачах ОЭЗ

«Мы рассчитываем на синергетический эффект, когда резиденты будут усиливать друг друга»

Вячеслав Баянов, генеральный директор ОЭЗ «Иркутск»:

– Сейчас нам необходимо решать инфраструктурные вопросы и формировать мастер-план территории особой экономической зоны. Все это позволит на этапе входа резидента дать ему полную картину будущего функционирования ОЭЗ, какие виды объектов будут расположены рядом. Мы рассчитываем на синергетический эффект, когда резиденты будут усиливать друг друга, а не конкурировать между собой. Четкие градостроительные нормы, включая регулирование архитектурных решений, позволят максимизировать экономическую и функциональную эффективность бизнесов и муниципального образования в целом.

Совместная работа с Республикой Бурятией, использование новых инструментов, привлечение федеральных структур в регион, таких как ВЭБ.РФ, Корпорация Туризм.РФ позволят создать качественные, соответствующие мировым стандартам туристические территории.

«Наша главная цель и задача – максимально быстро и объемно привлечь инвесторов»

Александр Лаутин, генеральный директор Корпорации развития Иркутской области:

– На сегодняшний день уже заключено два соглашения на сопровождение проектов в особой экономической зоне, в проработке – около пяти проектов в разной стадии готовности. Наша главная цель и задача – максимально быстро и объемно привлечь инвесторов, резидентов на территорию особой экономической зоны.

О влиянии ОЭЗ на развитие территории

«Байкальск возлагает огромные надежды на развитие особой экономической зоны»

Андрей Должиков, заместитель главы администрации Байкальского муниципального образования:

– Байкальск – это территория, которая испытала на себе все возможные нагрузки, и экологическую, пока Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат работал, и социально-экономическую, когда он закрылся и фактически территория осталась на грани выживания.

Сегодня город возлагает огромные надежды на развитие особой экономической зоны, и специалисты администрации работают в тандеме с ОЭЗ, чтобы максимально эффективно, правильно, грамотно отработать все возникающие вопросы, чтобы исключить все шероховатости, чтобы у нас ОЭЗ развивалась не по примеру неудачных территорий, а по примеру наилучших, правильных наработок.

Для нас особая экономическая зона – это не просто коммерческая составляющая. Это и эстетическая, и техническая составляющая, это новые сооружения, это новые дороги, благоустройство территории, это новые энергетические сети, это как раз все то, благодаря чему город будет жить и развиваться.

Об архитектуре и эстетике

«Нам не нужен «курятник», который мы наблюдаем на Малом Море, на Ольхоне»

Виктор Григоров, генеральный директор ООО «Гранд Байкал»:

– Надо сделать так, чтобы механизм особой экономической зоны работал на полную мощность и достигал тех задач и целей, которые были поставлены. Потому что, к сожалению, у ОЭЗ сегодня мало полномочий, и очень медленное реагирование на те изменения, которые стали нужны резидентам за то время, пока согласовывался проект развития территории. Необходимо выработать механизмы, как это все быстрее менять.

Кроме того, вся территория ОЭЗ должна развиваться в едином ключе, в едином стиле. Если мы хотим сделать в Байкальске курорт хотя бы межрегионального значения, не говоря уже о международном, то объекты, которые появляются здесь, должны быть увязаны между собой единым генпланом. Соответственно, ОЭЗ должна быть разбита на некие лоты, чтобы не получилось, что у нас десять банных клубов, пять ресторанов и ни одной гостиницы.

У нас должен быть единый центр управления, который этот генплан разработает, закрепит, разовьет, и будет следить за его соблюдением. Нам ведь не нужен тот «курятник», который мы наблюдаем на Малом Море, на Ольхоне, когда строят, кто во что горазд.

Нам предложила интересную архитектурную концепцию группа Сергея Маяренкова, и она заключается в том, что мы должны делать не копию гостиниц, сервисных центров и других объектов с горнолыжных курортов Италии, Австрии, Германии, а должны сделать свою «байкальскую Сибирь», использовать те материалы, которые будут подчеркивать аутентичность нашей территории, климат, географию, точку расположения. Чтобы мы могли в нашей архитектуре повторять какие-то элементы природы, которые у нас есть, и тем самым подчеркивать нашу уникальность.

И вот создавая такой стиль, и закрепляя этот стиль с администрацией муниципального образования Байкальска, с особой экономической зоной мы должны сделать так, чтобы ему следовали все резиденты, в том числе и мы. Конечно, можно дальше развиваться хаотично, это приведет к какому-то развитию территории, но, наверное, мы тогда не достигнем идеального результата, который бы хотелось получить, – гармоничного расположения всех туристических объектов, чтобы клиенту, который будет приезжать сюда, было удобно отдыхать и хотелось приехать снова.

О малом бизнесе и особенностях регионального туризма

«Чтобы предоставить высокий уровень сервиса, нужны крупные инвесторы»

Наталья Волощенко, директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО «Сбербанк»:

– Мы, конечно же, видим себя не только как финансовый институт, источник финансирования, но и как некий эксперт в этой отрасли. Поэтому, с одной стороны, с точки зрения финансирования, у нас сейчас в работе, конечно, много таких крупных проектов, и все они достаточно сложные. Потому что, в принципе, вложения в туристическую инфраструктуру – особенные. Проще говоря, если ты разрабатываешь месторождение золота, тебе главное его добыть и продать, то есть все достаточно просто.

Когда речь идет о строительстве туристической инфраструктуры, здесь нужно понимать, это достаточно долгие инвестиции. Кроме клиентской загрузки, необходима уверенность, что с этой собственностью ничего не произойдёт, не будут введены какие-то подзаконные акты. А мы знаем, что у нас законодательство вокруг Байкала требует совершенствования, есть положения, которые противоречат здравому смыслу, есть положения, которые противоречат друг другу – нюансов очень много. И поэтому такие проекты мы рассматриваем не только с точки зрения финансирования, но и с точки зрения помощи в создании бизнес-плана. В работе у нас подобных проектов примерно на 15 миллиардов рублей.

А с точки зрения эксперта, мы понимаем, что в Иркутской области, Якутии, Бурятии, Забайкальском крае примерно 90% объектов туристической инфраструктуры – это малые и микропредприятия. Туристический бизнес – это бизнес, где нужен и важен человек, и его не заменить никакими роботами, и естественно, что малый бизнес – это то, без чего не может жить туризм.

Но, с другой стороны, малый бизнес не может обеспечить вот такие большие крупные капиталоемкие объекты просто потому, что нет такого финансового потока, нет такой возможности расходовать деньги, инвестировать в проектирование. И, что очень важно, нет компетенций, потому что в других странах – лидерах туристической сферы, эти компетенции зарабатывались годами: через руки, ошибки, большой туристический поток. Чтобы предоставить высокий уровень сервиса, нужны крупные инвесторы. В мае проведена презентация инвестиционных площадок особой экономической зоны на Road Show, сейчас идет подготовка к федеральному Road Show в Москве, и площадки ОЭЗ будут являться ключевыми для привлечения федеральных инвесторов.

Видеозаписи всех секций Форума

Байкальский международный форум партнеров – уникальное событие в мире экономики и бизнеса Иркутской области. В 2021 году БМФП проводится во второй раз при поддержке Правительства Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области, Администрации города Иркутска, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.



Целями проведения БМФП – 2021 является консолидация предпринимательского сообщества Иркутской области, регионов России и зарубежных стран в интересах развития и расширения международного и межрегионального сотрудничества, стимулирования международных инвестиций в региональную экономику, презентация экономического, инвестиционного и промышленного потенциала Приангарья.



Спонсорами и партнерами БМФП – 2021 выступили Байкальский банк ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ГК «Форус», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», крупнейшие предприятия и организации – члены палаты, представители СМИ.