Спрос на курьеров в Иркутской области вырос в пять раз

Зарплата увеличилась до 57 тысяч.

Эксперты hh.ru выяснили, что количество вакансии для курьеров, открытых летом 2021 года в России, выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и превысило 25 тысяч предложений (исследование есть у SIA.RU).

Чаще всего курьеров нанимали компании из отраслей «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (26%), «Розничная торговля» (15%), «Услуги для бизнеса» (13%), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (9%) и «Услуги для населения» (5%).Среди регионов по количеству вакансий для курьеров лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В Иркутской области количество вакансий для курьеров выросло в 4,6 раз и превысило 200 предложений за лето.

Самую высокую зарплату курьерам предлагали в Московской области – 67 тысяч рублей. В среднем по России среднее предложение составляет 57,3 тысячи рублей, а в Иркутской области – 57,7 тысяч.

Самые высокооплачиваемые вакансии для курьеров в августе: