Сколько россияне тратят на отпуск

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, сколько жителей России были в отпуске этим летом, остались ли они довольны отдыхом, и сколько на него потратили.

Отпуск этим летом брали 44% опрошенных жителей России.

57% респондентов, которые были в отпуске этим летом, потратили на отдых до 30 тыс. рублей в расчете на одного члена семьи. Еще 21% опрошенных рассказали, что потратили от 30 до 50 тыс. рублей. 11% отметили расходы от 50 до 70 тыс. рублей, а 6% – от 70 до 100 тыс. рублей на одного человека. Еще 5% опрошенных потратили больше 100 тыс. рублей в расчете на одного члена семьи.

Довольны отпуском остались 64% участников исследования.

Из тех, кто остался недовольным отпуском, 36% опрошенных рассказали, что в этом году у них не получилось отдохнуть в привычном месте. Четверть респондентов (24%) отметили, что им не повезло с погодными условиями на отдыхе. 17% участников исследования указали, что потратили в отпуске много денег, а 15% – во время отдыха заболели. 12% респондентов пришлось работать во время отпуска, а 6% опрошенных отметили, что на отдыхе по работе очень скучали.