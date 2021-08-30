Новости

Высокие классы пожарной опасности в Иркутской области сохранятся до 2 сентября

Практически на всей территории Прибайкалья классы пожарной опасности лесов поднимутся выше средних. Об этом SIA.RU сообщили в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в северных районах Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим:

  • г. Бодайбо,
  • Бодайбинского р-на,
  • Казачинско-Ленского р-на,
  • Катангского р-на,
  • Киренского р-на,
  • Мамско-Чуйского р-на,
  • Нижнеилимского р-на,
  • Усть-Илимского р-на,
  • Усть-Кутского р-на,
  • Братского р-на,
  • Чунского р-на,
  • г. Усть-Илимска,
  • г. Братска.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании