Высокие классы пожарной опасности в Иркутской области сохранятся до 2 сентября

Практически на всей территории Прибайкалья классы пожарной опасности лесов поднимутся выше средних. Об этом SIA.RU сообщили в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в северных районах Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим: