Высокие классы пожарной опасности в Иркутской области сохранятся до 2 сентября

Практически на всей территории Прибайкалья классы пожарной опасности лесов поднимутся выше средних. Об этом SIA.RU сообщили в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также в северных районах Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим:
- г. Бодайбо,
- Бодайбинского р-на,
- Казачинско-Ленского р-на,
- Катангского р-на,
- Киренского р-на,
- Мамско-Чуйского р-на,
- Нижнеилимского р-на,
- Усть-Илимского р-на,
- Усть-Кутского р-на,
- Братского р-на,
- Чунского р-на,
- г. Усть-Илимска,
- г. Братска.