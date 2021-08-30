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Удаленные сотрудники берут подработку в два раза чаще

Доход от дополнительной занятости составляет большую долю их бюджета. В опросах (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие официально трудоустроенные экономически активные граждане из всех округов страны.

Почти каждый четвертый россиянин помимо основной работы имеет подработку (24%). 56% работают только в одном месте, но хотели бы найти дополнительный источник заработка.

Чаще остальных подрабатывают респонденты, чья основная работа предполагает постоянную удаленку – 41%. Среди тех, кто переведен на дистанционную работу в связи с пандемией коронавируса, дополнительный заработок имеют 39%. Среди тех, кто работает на территории работодателя, – почти в 2 раза меньше (22%).

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Удаленные сотрудники могут уделять подработке больше времени, чем те, кто ходит на работу. Так, среди работающих на территории работодателя более 10 часов в неделю уделяют подработке 37%, среди сотрудников, которые всегда работали на удаленке, – 39%, среди работников, переведенных на дистанционный режим в связи с пандемией, – 45%.

При этом 45% тех, для кого удаленка была нормой и до локдауна, сумели найти такую подработку, доход от которой составляет более 30% их бюджета. Примерно такой же баланс доходов от основной работы и подработки – у 29% работающих очно и 23% тех, кто переведен на удаленку в пандемию.

Летом россияне подрабатывают чаще, чем зимой: 24% в августе и 17% в январе 2021 года. Как и в январе, у большинства россиян на подработку уходит до 10 часов в неделю (62% и 61% соответственно). При этом респонденты стали чаще говорить, что заработок от подработки не превышает 10% их общего дохода в месяц (34 и 27% соответственно).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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