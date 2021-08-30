Усть-Кутский лицей переедет в отремонтированное здание в 2024 году

Занятия здесь проводятся в стесненных условиях, под классы переоборудована часть коридоров. Зданию 1957 года постройки необходим ремонт, сообщили SIA.RU в администрации области.

Было принято решение о передаче для занятий лицеистов одного из зданий «Усть-Кутского промышленного техникума». Муниципальная комиссия пришла к выводу, что оно имеет все необходимые помещения для организации образовательного процесса лицея. На сегодняшний день документы о передаче зданий и земельного участка из областной в муниципальную собственность находятся в министерстве имущественных отношений.

Также глава региона сообщил, что в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в лицее в этом году откроется центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Такие же центры будут открыты на базе школы № 8 Усть-Кута, школах поселков Звездный и Ния. Центры оснащены высокотехнологичным оборудованием для химии, физики, биологии.