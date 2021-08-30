Городской центр «Речники» благоустроят в Усть-Куте

Проект благоустройства должен быть реализован к 1 октября 2022 года, сообщили SIA.RU в администрации области.

Проект под названием «Концепция благоустройства нового городского центра «Речники» охватывает территорию в одноименном микрорайоне вокруг культурно-досугового центра «Речники», который по праву считается центром культурной жизни Усть-Кута.

В учреждении действует 61 творческий коллектив, численностью более 1600 человек, здесь работают тематические кружки, в зрительном зале на 400 мест проходят представления и фестивали. Этот дом культуры и территория вокруг него – излюбленное место отдыха горожан.

По задумке проектировщиков, благоустройство позволит сделать эту территорию новым городским центром: Усть-Кут расположен преимущественно по берегу реки Лены, его протяжённость достигает 34 км. В микрорайоне Речники проживают около 12 тысяч человек, им, как и всем горожанам, необходим новый благоустроенный центр.

Проектом предусмотрено благоустройство площади для проведения массовых мероприятий и общегородских праздников. Здесь появятся зоны для семейного отдыха, игровая площадка для детей разных возрастов, место для собраний общественников. Планируется создание спортивной зоны, включающей сеть велосипедных дорожек и площадки для воркаута с инклюзивным оборудованием. Кроме того, будет оптимизирована улично-дорожная сеть, планируется создание пешеходного фрагмента улицы, будут организованы подходы к набережной.