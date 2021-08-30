Третья волна коронавируса в Иркутской области закончилась

Об этом завили в правительстве области

«Система здравоохранения уже отошла от пиковых значений, все вызовы обслужены. Очередей и проблем с госпитализацией тоже нет. Лекарства, необходимые для амбулаторного лечения, находятся в свободном доступе в аптеках региона. Для стационарного лечения ситуация так же стабильная», – передает издание IRK.RU слова министра здравоохранения Приангарья Якова Сандакова.

Он добавил, что третья волна оказалась самой тяжелой. Область столкнулась с наплывом больных: в регионе развернули под госпиталь областную больницу.

На данный момент в правительстве обсуждают вопрос принудительной вакцинации переболевших в 1,2,3 волны. С 26 августа в регионе разрешена вакцинация беременных.

Напомним, что за прошедшие сутки 14 жителей Приангарья скончались от коронавируса. Прирост больных на 30 августа составил 395 случаев. С начала пандемии в области заболели новой инфекцией 97 тыс. человек.