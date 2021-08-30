Пять эскизов современных спектаклей поставят в драмтеатре имени Охлопкова

Учреждение планирует увеличить количество современных спектаклей в своем репертуаре. С этой целью с 9 по 16 сентября в рамках XIII Театрального фестиваля современной драматургии имени Александра Вампилова состоится Режиссёрская лаборатория «Актуальная драма», сообщили SIA.RU в администрации области.

Её участники поставят отрывки спектаклей по произведениям российских и зарубежных авторов, которые в дальнейшем могут быть представлены на сцене драмтеатра. Претенденты на участие в лаборатории присылали творческие заявки с полным описанием своей идеи – выбором пьесы и решением будущего спектакля.

Всего поступило 80 заявок, пять из них прошли конкурсный отбор.

В программу лаборатории вошли пять работ. Режиссёр Евгений Закиров поставит эскиз спектакля на основе драмы «Папа» по произведению французского писателя Флориана Зеллера. По этой пьесе автор снял фильм и в этом году получил премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Николай Берман предложил к постановке сказку сказок «Олимпия», которую написала российский драматург Ольга Мухина. Режиссёр Александр Баркар создаст эскиз по пьесе Дмитрия Богословского «13 правил баскетбола, сформулированные Джеймсом Нейсмитом». Виктор Стрельченко обратился к пьесе немецкого драматурга и прозаика Деи Лоэр «Синяя борода – надежда женщин». Андрей Шляпин представит эскиз по пьесе Дмитрия Калинина «Кое-что о том самом и не только…», написанной в жанре «путешествие на Марс в одном действии».

Режиссёрская лаборатория, во время которой эскизы спектаклей будут созданы буквально за несколько дней, в Иркутском драматическом театре состоится впервые. В творческом процессе – репетиций и показов эскизов в рамках лаборатории – будет задействована практически вся труппа театра, включая актёров старшего поколения.