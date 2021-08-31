Альфа-Банк снизил ставку по семейной ипотеке до 4,99%

Альфа-Банк снизил ставку по ипотечным кредитам для семей с детьми до 4,99%.

При этом ставка единая и действует на любой первоначальный взнос. Еще один важный плюс ипотеки с Альфа-Банком — её можно получить просто по паспорту, без необходимости предоставлять другие документы.

Семейная ипотека распространяется на граждан РФ с детьми, где первый и (или) последующий дети родились в период с 01.01.2018 по 31.12.2022, а также на клиентов, у которых есть ребенок с ограниченными возможностями. Официальный брак не обязателен. Клиенты с приёмными детьми также могут участвовать в программе.

Срок кредита от 3 до 30 лет, сумма от 600 тыс. руб. до 12 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн руб. для других регионов.

Первоначальный взнос — от 15%. Узнать подробные условия и оставить заявку на семейную ипотеку можно на странице https://alfabank.ru/get-money/mortgage/family/.