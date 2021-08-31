А-Клуб предложил клиентам новый инструмент для инвестиций Alfa Elements

А-Клуб представил клиентам Alfa Elements: это инвестиционная программа, созданная совместно с «АльфаСтрахование-Жизнь». Она позволяет инвестировать в различные «элементы»: тематические портфели акций, каждый из которых представляет собой большой технологический или экономический тренд. Посмотреть на структуру элементов можно на сайте https://a-club.online/alfa-elements#elements.

Каждый «элемент» – тщательно подобранный портфель акций – бенефициаров значимых мировых экономических и технологических трендов. В настоящий момент в линейке Alfa Elements представлено 7 портфелей, охватывающих различные технологические сегменты – от сетей 5G до альтернативной энергетики. Число доступных для инвесторов «элементов» будет расширяться.

В числе преимуществ Alfa Elements: прозрачность, удобное управление и диверсификация. Кроме того, все накопления являются адресными, то есть клиент сам может назначить выгодоприобретателя, что дает, например, возможность сформировать долгосрочный инвестиционный портфель для детей. Благодаря страховой составляющей клиентам доступны юридические привилегии и налоговые льготы: налоговая база уменьшается на величину ставки рефинансирования (ключевой ставки) за весь период инвестирования.

«Мы постарались объединить в одном решении два важных преимущества: с одной стороны, все плюсы инвестиционного страхования жизни. С другой стороны – доход от долгосрочного инвестирования в большие экономические, социальные и технологические тренды. Главная особенность концепта Alfa Elements – возможность сформировать долгосрочные потенциально высокодоходные портфели, в которых выгодоприобретателем будет ваш ребенок», – отметил Евгений Кочемазов, руководитель дирекции инвестиционного консультирования Альфа-Банка.

«Alfa Elements — это новое поколение ИСЖ, которое будет завоевывать рынок. По сути, программа представляет собой аналог долевого страхования жизни, которое Банк России планирует запустить только в конце следующего года. «АльфаСтрахование-Жизнь», в свою очередь, смогла в рамках текущего регулирования реализовать инновационный продукт, опередив время. О популярности нового ИСЖ о популярности нового ИСЖ скажут сами цифры продаж. Уже сейчас клиенты в первую очередь крайне интересуются этим форматом», — сказал Александр Денисов, директор по накопительному и инвестиционному страхованию, заместитель генерального директора «АльфаСтрахование-Жизнь».