Блокчейн-сервис Альфа-Банка для работы с самозанятыми признан лучшим внедрением Open API

Альфа-Банк, Waves Enterprise и APIBank получили награду FINAWARD 2021 за сервис Alfa.Corporate для работы с самозанятыми в номинации «Внедрение Open API в банкинге».

Alfa.Corporate реализует концепцию Bank-as-a-Service для корпоративных клиентов и работающих с ними самозанятых, позволяя встраивать финансовые услуги для самозанятых в уже существующие нефинансовые сервисы. С его помощью маркетплейсы, агрегаторы и другие компании — клиенты Альфа-Банка могут проводить массовые выплаты самозанятым контрагентам, вести документооборот, формировать необходимую отчетность и передавать данные в ФНС. Обмен данными между технологической платформой и банком идет через блокчейн-платформу Waves Enterprise, которая полностью встроена в бизнес-процессы банка. Бизнес-логика, клиентский путь и интерфейс разработаны компанией APIBank.

«Альфа-Банк активно развивает корпоративные сервисы для работы с самозанятыми. Это очень перспективное направление для диджитализации, так как подразумевает индивидуальную работу с большим количеством контрагентов. Автоматизированные финансовые сервисы в этой области способны радикально снизить административную нагрузку, налоговые и юридические риски как для корпоративных клиентов, так и для самозанятых. Альфа Банк открыт для сотрудничества и с другими платформами, так как концепция BaaS позволяет обеспечить нужные сервисы в тех каналах, где удобно работать клиенту», — отметил руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов.

«Реализация концепции Open API на базе блокчейна является примером успешного применения технологии распределенных реестров в финтехе. В ближайшем будущем следует ожидать появления перспективных мультибанковских и мультиагентских блокчейн-сервисов, обеспечивающих решение специализированных задач, например, таких как трансграничные платежи, синдицированное кредитование, токенизация данных и активов», — прокомментировал Игорь Кузьмичев, коммерческий директор Waves Enterprise.

«Мы рады получить такую высокую оценку от профессионалов банковской индустрии. Сегодня работа с самозанятыми — одно из перспективных, но не самых простых направлений. Использование технологий embedded-finance — встроенных финансов — позволяет автоматизировать взаимодействие банков, компаний-заказчиков, исполнителей и ФНС. Это сильно снижает налоговые риски, связанные с утратой исполнителем статуса самозанятого. Уверена, такие решения, как Alfa.Corporate помогут бизнесу успешно развиваться в условиях новой фриланс-экономики», — отметила исполнительный директор APIBank Надежда Авданина.