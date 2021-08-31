Банк «Приморье» открывает офис в Санкт-Петербурге

Отделение расположено в историческом центре северной столицы – в Петроградском районе, по адресу: проспект Добролюбова, 8А.

- Для Банка «Приморье» Санкт-Петербург – один из стратегических городов присутствия, - комментирует Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье» Андрей Зверев. – В Северо-Западный регион мы пришли вслед за нашими дальневосточными клиентами, которые уже активно ведут бизнес в этой части страны, и которым комфортно работать с Банком «Приморье». Безусловно, мы взаимодействуем не только с ними: в ближайшее время к нам присоединятся клиенты, для которых Санкт-Петербург – домашний регион: им интересны наши предложения по кредитованию, тарифы на ведение бизнеса, предложения по зарплатным проектам.

В офисе Банка «Приморье» в Санкт-Петербурге клиентам традиционно доступны все актуальные финансовые услуги как для физических, так и для юридических лиц. Клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — Банк «Приморье» предлагает выгодные пакетные предложения на расчетно-кассовое обслуживание, кредитование бизнеса, обслуживание внешнеэкономической деятельности, депозиты и другие услуги.

Среди наиболее востребованных предложений для розничных клиентов — дебетовые карты с программами лояльности (cash-back на различные категории затрат и мили), разные варианты ипотечных программ, быстрые денежные переводы в 14 видах валют с низкой комиссией, обмен валют, выгодные вклады.

—Традиционно операции по обмену наличной валюты — одни из самых популярных во всех городах присутствия Банка «Приморье, - говорит Андрей Зверев. – Мы предлагаем выгодный курс покупки и продажи на все виды валют — это возможно благодаря активной работе специалистов Казначейства Банка, которые взаимодействуют с различными мировыми валютными биржами и иностранными банками-партнёрами. В Санкт-Петербурге мы также представим 10 видов наличной валюты – от американских и канадских долларов до тайских батов и гонконгских долларов, а также 14 видов безналичной валюты.

Акционерный коммерческий Банк «Приморье» — один из крупнейших региональных банков страны, в 2021 году отметил 27 лет со дня основания. Входит в тройку крупнейших региональных банков Дальнего Востока. Отделения Банка расположены в 7 регионах России: Приморский и Хабаровский края, Сахалинская, Магаданская и Иркутская области, Москва и Санкт-Петербург.

Всем своим клиентам Банк «Приморье» обеспечивает комфортное и выгодное обслуживание, оперативное принятие решений. Клиенты Банка «Приморье» могут вести работу со своими счетами в любом офисе, вне зависимости от того, где открывался счет, а дистанционное банковское обслуживание даёт возможность клиентам совершать банковские операции в любое удобное время.

Для клиентов действует круглосуточный контакт-центр: 8 800 200 20 86 (звонок по РФ бесплатный). Сайт Банка: www.primnank.ru. Бесплатное мобильное приложение доступно для ОС iOS и Android.

Адрес офиса в Санкт-Петербурге: ул. Добролюбова, 8а.