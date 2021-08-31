В Уфе состоялась встреча Главы Башкортостана Радия Хабирова с Президентом Банка Уралсиб Евгением Коганом

27 августа в уфимском «Парке молодых профессионалов» прошла встреча Главы Башкортостана Радия Хабирова с Президентом, председателем Наблюдательного совета Банка Уралсиб Евгением Коганом.

Банк Уралсиб выступает официальным партнером Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021, который проходит в Уфе с 25 по 29 августа. В Парке Молодых Профессионалов банк представил выставочный стенд с пространством для открытых консультаций по розничным продуктам. Здесь же проходит презентация Университета бизнеса Уралсиб. Это образовательный проект, позволяющий начинающим и опытным предпринимателям бесплатно получать знания, необходимые для старта и развития бизнеса.

Во время встречи стороны обсудили участие банка в значимых социальных проектах, в частности, в региональной ипотечно-накопительной программе «Жилищные строительные сбережения». Более трети участников программы, почти 3 тысячи человек, накапливают средства на приобретение жилья по льготной ипотечной ставке на счетах Уралсиба. «Благодаря этому проекту с 2017 года около 3 800 семей Башкортостана смогли улучшить свои жилищные условия», – сообщил во время встречи Радий Хабиров.

Еще один проект – совместное предприятие «Башкирский регистр социальных карт», которое выполняет функции технологического оператора единой республиканской системы оплаты проезда. Транспортная карта «Алга» является второй в России по количеству пользователей. Участники проекта планируют дальше расширять ее возможности и функционал.

Руководитель республики также подчеркнул, что Башкортостан – это место рождения Банка Уралсиб и регион с самой обширной сетью его присутствия. В офисах и отделениях банка работают 3 377 жителей республики.

«В последние годы мы активно наращиваем сотрудничество с Башкортостаном, объемы кредитования и финансовых услуг для жителей республики. Для нас это важно, потому что в своем домашнем регионе мы должны быть лучшими, – сказал Евгений Коган. – В этом году заканчивается срок действия нашего соглашения о сотрудничестве, которое мы подписали в 2019 году. Мы не подвели республику, выполнили все, что заявляли. Нам всегда очень приятно работать с такими ответственными и заинтересованными партнерами».

Во время переговоров стороны договорились о проработке параметров нового соглашения о сотрудничестве и наращивании взаимодействия по действующим социальным проектам. «Мы хотели бы активнее видеть вас в наших программах по развитию промышленности, сельского хозяйства. Нам всегда нужен надежный банк для реализации крупных проектов», – сообщил Радий Хабиров по итогам встречи.