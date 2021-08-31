Держателям карт Примсоцбанка в сентябре прилетит классный кэшбэк

Наступающая осень – не повод грустить о тёплых летних днях! Чтобы после сезона отпусков клиенты не заскучали в городе, Примсоцбанк подготовил акцию для держателей именных дебетовых и кредитных карт «Классный кэшбэк».

С 1 по 15 сентября, рассчитываясь картами Примсоцбанка (в том числе и S7), они получат кэшбэк 5%. Для этого необходимо совершать покупки в следующих категориях:

• Рестораны, закусочные, кафе (код MCC 5812/5814);

• Магазины подарков (MCC 5947);

• Магазины косметики (MCC 5977);

• Салоны красоты (MCC 7230);

• Ювелирные магазины (MCC 5944/5094);

• Цветочные магазины (МСС 5992);

• Магазины спортивных товаров (MCC 5941);

• Магазины офисных, школьных принадлежностей, канцтоваров (5943/5111).

Максимальная сумма выплаты – 1000 рублей. Кэшбэк придёт до 30 сентября 2021 года.

Узнать подробности о картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям можно на сайте банка или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.