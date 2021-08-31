Новым гостиничным комплексом "ПСБ Патриот" будет управлять Cosmos Hotel Group

Группа ПСБ и Cosmos Hotel Group подписали договор управления гостиничным комплексом, расположенным на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». ПСБ реализует проект строительства гостиницы «ПСБ Патриот» в рамках заключенного в 2020 году соглашения с Министерством обороны России.

Открытие гостиничного комплекса «ПСБ Патриот» в Одинцовском районе Московской Области запланировано на 2022 год. Гостиничный комплекс расположился на территории свыше 9 гектар и будет включать комфортабельный отель уровня 4*, гостевые дома, крытый ледовый дворец, а также многопрофильный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Многофункциональный конференц-зал сможет вмещать одновременно свыше 700 гостей.

Гостиничный комплекс будет приоритетно ориентироваться на посетителей уникального по своему наполнению военно-патриотического парка, а также гостей и участников мероприятий, проходящих на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных Сил России. Оснащение отеля соответствует наилучшим стандартам загородного отдыха, что также позволит ему принимать гостей, ориентированных на досуг с большим количеством развлекательных, спортивных и оздоровительных мероприятий.

«ПСБ в прошлом году стал оператором по привлечению инвестиций для развития инфраструктуры парка «Патриот». Мы провели открытый конкурс на управление отелем под брендом «ПСБ Патриот», и его победителем стала Cosmos Hotel Group. Открытие отеля запланировано на 2022 год, и уже сейчас Cosmos Hotel Group начнет работы по подготовке к его запуску. Уверен, опыт команды группы в этой сфере позволит нам обеспечить гостям «ПСБ Патриот» достойный уровень комфорта и сервиса. ПСБ в свою очередь продолжит финансирование инфраструктурных проектов, обеспечивающих поддержку деятельности социально-значимых культурно-досуговых мест притяжения», – отметил директор департамента специальных проектов ПСБ Сергей Ерин.

«Парк «Патриот» — это знаковое и значимое место для нашей страны, которое становится полноценным туристическим направлением с большими потоками гостей. Реализация проекта по созданию на его территории современного отеля позволит удовлетворить потребности посетителей парка и увеличить время их пребывания на его территории. Отель также увеличит качественное предложение гостиничных услуг в Московской области, дефицит которых наблюдается в этом регионе. Cosmos Hotel Group имеет огромный опыт управления как городскими, так и загородными отелями. Мы ожидаем, что новый гостиничный комплекс, учитывая его локацию, будет демонстрировать высокие операционные показатели» - комментирует сделку президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн.

«Патриот» - военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации. На сегодняшний день для посещения открыты военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Центр военно-тактических игр, Многофункциональный огневой центр, Конгрессно-выставочный центр, Конно-спортивный комплекс, Зона реконструкции исторических событий, Экспозиция «Мотоармия», экспозиция, посвященная трофеям сирийской армии и конфликту в Сирии, Музейные площадки №1 и №2, где на демонстрационных площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской бронированной, авиационной, бронетанковой и специальной техники.