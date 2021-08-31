ПСБ провел первую в России цифровую сделку по военной ипотеке

ПСБ первым среди российских банков запустил цифровую военную ипотеку. Первая онлайн-сделка на первичном рынке жилья состоялась в тестовом режиме в рамках соглашения, заключенного днем ранее между ПСБ и ФГКУ «Росвоенипотека» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». С использованием цифрового сервиса была проведена ипотечная сделка по покупке квартиры в ЖК «Скандинавия» в Новой Москве у застройщика ГК «А101».

В рамках первой тестовой сделки все участники - банк, заемщик, «Росвоенипотека» и застройщик ГК «А101» – подписали документы онлайн с помощью электронной подписи. Обмен документами между сторонами производился дистанционно через защищенные каналы связи. Документы в тот же день были направлены на регистрацию в Росреестр через специальный цифровой сервис регистрации сделок SmartDeal. Вся процедура - от оформления кредитного договора по военной ипотеке до регистрации договора долевого участия в Росреестре и полного расчета по сделке - проходит в цифровом формате и не требует личного присутствия клиента.

Цифровая ипотека актуальна для военнослужащих, в том числе проходящих службу в отдаленных регионах России, где ограничен доступ к привычной городской инфраструктуре. Выбрать квартиру, связаться с застройщиком, оформить военную ипотеку можно дистанционно, без отрыва от службы.

Вице-президент - директор департамента по развитию премиального сегмента инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко отметил: «Сегодня цифровой формат военной ипотеки становится необходимостью - военнослужащий может получить ипотеку и приобрести жилье, оформив все этапы сделки - от подачи ипотечной заявки до регистрации имущественных прав в Росреестре - дистанционно. Простой и удобный цифровой сервис оптимизирует документооборот, сокращает затраты всех участников сделки и открывает широкие перспективы для развития военной ипотеки - рынок получает новый импульс с сервисом, позволяющим клиенту и застройщику быстро и безопасно совершать сделки полностью онлайн, даже если они находятся в разных городах».

Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим подчеркнула: «Мы рады участию в первой в России онлайн-сделке по покупке жилья с привлечением военной ипотеки. Представляется, что такой формат будет востребован у военных и повысит объемы выдачи по таким программам. Это обусловлено удобством электронных сервисов, возможностью быстро ознакомиться с проектом и провести сделку, сделав это из любой точки страны. Указанные факторы особенно важны для тех, кто хочет купить квартиру в другом регионе или чья работа предполагает частые перемещения по стране».