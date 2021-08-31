Умный, сознательный, семейный: кто идёт в фермерство

Вместе со студентами, школьниками и их родителями к началу учебного года готовятся и аграрии. 1 сентября стартует третья волна обучения в «Школе фермера». Автор образовательного проекта Россельхозбанк проанализировал данные учеников двух уже состоявшихся потоков и составил портрет фермера 21 века.

Сельское хозяйство переживает четвёртую технологическую революцию, и автономным комбайном, деликатным роботом-дояром или жужжащим над полем дроном удивить уже сложно. Однако физический труд всё так же неотделим от жизни агрария. Поэтому почти ¾ фермеров – это мужчины. Но и российские женщины сохранили любовь к земле и физического труда не боятся. Они видят себя в сыроделии, выращивании ягод, разведении коз, растениеводстве, производстве молока.

«Сознательный выбор, психологическая зрелость, стремление к новым знаниям, семейственность – всё это свойственно современному российскому фермеру. Радует, что в агросферу приходит молодёжь, которая активно осваивает цифровые технологии. Фермерство становится всё более перспективной, доходной и интересной профессией. Именно поэтому Россельхозбанк вместе с Минсельхозом, регионами, агровузами и крупным бизнесом запустил федеральный проект «Школа фермера. Через несколько дней, 1 сентября, более 800 слушателей в 27 регионах России начнут обучаться фермерскому делу. Это будут высокообразованные специалисты, которые поддержат успешное развитие сельхозотрасли», - прокомментировал Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Фермер – значит умный. Опрос показал, что российские земледельцы – это люди с впечатляющим интеллектуальным багажом. Четверо из пяти респондентов закончили высшее учебное заведение. Причём среди тех, кто решил стать фермером, есть и программист, и инженер-нефтяник, и учительница.

Остальные участники опроса имеют среднее и средне-специальное образование или ещё учатся.

Большинство учеников «Школы фермера» – это люди, пришедшие в новую для себя сферу. Таких фермеров первого поколения – 69% от всего потока учеников. Оставшиеся 31% продолжают семейную традицию земледелия.

При этом всех респондентов характеризует желание научиться вести бизнес эффективно за счёт новых знаний. Вопрос о стаже в сельском хозяйстве не выявил явный ответ-лидер и разделил диаграмму ответов практически на 4 равные части. Это значит, что ценность знаний понимают как новички, так и опытные фермеры, которые хотят повысить доходность бизнеса.

Фермер – значит семья. Предположение о том, что к решению связать жизнь с сельским хозяйством россияне подходят очень осознанно и взвешенно, подкрепляется и средним возрастом опрошенных – 39 лет и у мужчин, и у женщин. Самый молодой фермер-мужчина (22 года) живёт в Свердловской области, где продолжает семейную традицию и осваивает разведение мясных и молочных пород КРС. А самая молодая женщина-фермер (22 года) представляет Башкортостан. Она научилась варить сыр и стала первой носительницей профессии в своей семье.

Подавляющее большинство респондентов состоят в браке (84%). Специфика агробизнеса позволяет утверждать, что фермерством занимаются целыми семьями.

Кстати, средний возраст фермеров практически совпадает со средним возрастом тех, кто берёт ипотеку на покупку жилья в сельской местности – 38 лет. Такое пересечение аудиторий неслучайно: те, кто готовятся работать на земле, закономерно интересуются и приобретением жилья.

Фермер – значит всерьёз и надолго. Прошедшие обучение практически единогласно (99%) решили, что в ближайшие 15-20 лет свяжут свою судьбу именно с фермерством. Не видят себя в профессии в долгосрочной перспективе только несколько человек из столичного региона. Причём это люди, у которых в семье фермерской традиции нет.

Что такое «Школа фермера»? Это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства. Выпускники получают дипломы государственного образца по направлениям сельского хозяйства и возможность поучаствовать в конкурсном отборе на получение гранта от Министерства сельского хозяйства.

С начала запуска в 2020 обучение в «Школе фермера» прошли 466 слушателей в 16 регионах, обучение было организовано по 17 уникальным специализациям, а 45 наиболее талантливых слушателей получили грант от Россельхозбанка и Агропродовольственного фонда «Свое» на создание и развитие новых малых форм хозяйствования.