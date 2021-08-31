Курск впервые принимает фестиваль фермерской продукции СВОЁ

28 августа на площади Советов Россельхозбанк при поддержке Администрации Курской области открыл двухдневный фестиваль фермерской продукции СВОЁ. Гостей ждут свежие яблоки, малина, хлеб по семейным рецептам, грибы, чай, колбасы, копчёная рыба и множество других продуктов от сотни фермеров из Курской области и соседних регионов. Атмосферу гастрономического фестиваля дополняют исполнители от Курской филармонии, барабанщицы, музыкальные группы, DJ и шоу иллюзий.

Фестиваль СВОЁ – это ярмарка, на которой посетители могут открыть для себя фермерскую продукцию и напрямую у производителей узнать, насколько она натуральна, применяются ли в её создании добавки, в чём её полезные качества. Для самих фермеров это прямой выход на новых клиентов, продвижение бренда, а значит, и рост доходов.

«Курская область лидирует по урожайности зерновых культур, кукурузы, подсолнечника, вошла в первую десятку регионов по инвестиционной привлекательности АПК. Здесь труд агрария в почёте. Неслучайно символика флага Курской области включает в себя цвета чернозёмной почвы и хлебной нивы. За 20 лет Россельхозбанк вложил в развитие курского АПК 190 млрд рублей. С каждым годом всё больший вклад в сельское хозяйство вносят фермеры, и именно они дают нам разнообразие качественных продуктов. Курские аграрии уже присоединились к нашему образовательному проекту «Школа фермера», сейчас готовится к запуску новый цикл обучения. Мы хотим, чтобы у вас, потребителей, на столе всегда были свежие, экологически чистые и качественные продукты, именно для этого мы и проводим фестиваль СВОЁ», – приветствовал гостей ярмарки заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

«Для нас большая честь принимать этот фестиваль. Он нацелен на продвижение нашей местной продукции агропромышленного комплекса. Искренне благодарю Россельхозбанк за поддержку, мы приняли решение провести фестиваль, но с некоторыми ограничениями. Желаю всем хороших покупок», – обратился к посетителям Губернатор Курской области Роман Старовойт.

Впервые фестиваль СВОЁ по инициативе Россельхозбанка состоялся в Подмосковье в 2017 году. В течение следующих двух лет фестиваль охватил 8 регионов и позволил более 1000 фермеров заявить о себе и своей продукции в присутствии свыше полумиллиона посетителей.

После годичного перерыва, связанного с антиковидными ограничениями, фестиваль СВОЁ вернулся. Первым городом, где фестиваль прошёл в 2021 году, стали Чебоксары 24-25 июня. В прошлые выходные, 21-22 августа, фестиваль принял Орёл. Завершит цикл фестивалей СВОЁ в этом году Улан-Удэ 18-19 сентября.