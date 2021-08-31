Портфель привлеченных средств розничных клиентов Россельхозбанка превысил 1,33 трлн руб

Портфель привлеченных на депозиты и текущие счета средств физических лиц Россельхозбанка по состоянию на 1 августа 2021 года превысил отметку в 1,33 трлн рублей. По размеру пассивного портфеля РСХБ устойчиво входит в ТОП 5 банков страны.

В первом полугодии 2021 года, несмотря на общее падение рынка, депозитный портфель РСХБ показал положительную динамику и по состоянию на 01.08.2021г. составил 1,1 трлн рублей. Прирост портфеля с начала 2021 года составил 23,7 млрд рублей.

Среди филиалов банка в число лидеров по привлечению вкладов физических лиц в абсолютном выражении вошли офисы и подразделения Москвы и Московской области, Волгоградского, Санкт-Петербургского, Саратовского, Кемеровского и Тульского региональных филиалов.

«Устойчивая динамика роста портфеля депозитов напрямую связана с наличием широкой линейки вкладов для физических лиц, а также регулярным запуском сезонных предложений с повышенными процентными ставками. В 2021 году таким предложением выступила акция «Жаркий процент» по вкладу «Доходный», ставка по которому в настоящий момент составляет до 7% годовых. В рамках акции было открыто более 65 тыс. вкладов, что позволило привлечь 40,1 млрд рублей, - отметила Руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Светлана Вишнякова. - Кроме того, росту спроса на сберегательные продукты банка способствует наличие специализированных предложений. В частности, таким предложением, ориентированным на граждан пенсионного возраста, стал запуск вклада «Мое время». Вклад позволяет разместить денежные средства под ставку до 7,5% годовых. Данное предложение является одним из самых выгодных на рынке».