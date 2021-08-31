Экосистема Свое Фермерство Россельхозбанка получила премию FINAWARD’21

Экосистема Свое Фермерство Россельхозбанка получила премию FINAWARD-2021 в номинации «Решение для маркетплейса или экосистемы B2B». Церемония награждения состоялась 26 августа в банкетном комплексе GoldenPalaceMoscow.

FINAWARD — ежегодная премия инноваций и достижений финансовой отрасли, учрежденная медиапроектом «Банковское обозрение» в 2012 году. Премия присуждается банкам и финансовым компаниям в 16 конкурсных номинациях. Победителей определяет экспертный совет из 167 экспертов, аналитиков, банкиров и представителей инфраструктуры российского финансового рынка. Результаты голосования проверяет независимый аудитор ФБК GrantThornton.

«Мы очень рады, что экспертное сообщество высоко оценило разработанную Россельхозбанком экосистему для фермерских хозяйств. На цифровой платформе Свое Фермерство мы постарались объединить все услуги, товары и сервисы, которые необходимы небольшим сельхозпроизводителям для эффективного ведения бизнеса. Кроме того, экосистема позволяет фермерам реализовывать их собственную сельскохозяйственную продукцию, а также агротуры через специализированный маркетплейс. При этом регистрация на площадке для фермеров абсолютно бесплатна», - прокомментировала заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Рыкун.

В 2021 году состоялось вручение одиннадцатой премии FINAWARD. Церемонию награждения посетили более 350 представителей топ-менеджмента кредитных организаций и финансовых компаний.