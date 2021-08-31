Россельхозбанк инвестирует 7 млрд рублей в строительство первой очереди тепличного комплекса «ЭКО-Культуры» в Кабардино-Балкарии

В Чегемском районе Кабардино-Балкарской Республики на средства Россельхозбанка началось строительство тепличного комплекса «Парник» для выращивания томатов, огурцов и салата. В торжественной церемонии закладки первого камня приняли участие Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики Хасан Сижажев, заместитель директора регионального филиала Россельхозбанка Игорь Яцук и Президент холдинга АПХ «ЭКО-культура» Александр Рудаков.

Новый инвестиционный проект получил жизнь благодаря объединению сил АПХ «ЭКО-культура», министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и Россельхозбанка. Проект предусматривает строительство тепличного комплекса площадью 100 га, а его суммарная ориентировочная стоимость оценивается в 18,4 млрд рублей. Только на возведение 1 очереди круглогодичных теплиц площадью 37,6 га будет потрачено около 7,6 млрд рублей, из которых почти 7 млрд рублей предоставляет Россельхозбанк.

«Тепличное овощеводство в России – это стратегически важная отрасль, которая помогает нашей стране быть независимой от импорта. Также это одна из самых перспективных отраслей с точки зрения бизнеса, а значит, и создания рабочих мест. Тепличный комплекс «Парник» - это не первый инвестиционный опыт АПХ «ЭКО-культура». Вместе с холдингом мы уже реализовали ряд проектов, и выращенные на них овощи можно увидеть на прилавках почти во всех сетевых супермаркетах. Мы гордимся, что вместе с руководством Кабардино-Балкарской Республики и «ЭКО-Культурой» помогаем развитию отечественного сельского хозяйства», – отметил заместитель директора регионального филиала Россельхозбанка Игорь Яцук.

Агропромышленный комплекс «ЭКО-культура» - крупнейший в Российской Федерации производитель овощей закрытого грунта. Основные выращиваемые культуры — томаты, огурцы и листовой салат. Производственные мощности агрохолдинга составляют более 300 гектаров высокотехнологичных теплиц, которые расположены в Ставропольском крае, Липецкой, Тульской, Воронежской и Ленинградской областях; логистические и распределительные центры, мощностью свыше 250 тыс. тонн в год в Московской, Липецкой областях, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае.

«Каждый раз, начиная новый проект, мы испытываем яркий спектр эмоций: это уверенность в успешности начинания, надежды на максимальную пользу и эффективность дела, перспективность и, конечно, высокая социальная значимость. Часто теплицы, которые мы вводим в эксплуатацию становятся одним из значимых предприятий на территории населенного пункта. Это легко объясняется тем, что каждый тепличный комплекс – это дополнительные рабочие места, это помощь в развитии инфраструктуры. Сегодня подчеркну в очередной раз, что все наши проекты – это чистый бизнес, они имеют под собой социальное основание», – прокомментировал Президент АПК «ЭКО-культура» Александр Рудаков.

«Производство овощей закрытого грунта в Кабардино-Балкарии составляет в среднем 24-25 тыс. тонн, это примерно 7-8% от общего объема производства овощной продукции. Площадь промышленных теплиц в республике на сегодня составляет 27 га. На первом этапе предусмотрено выращивание тепличных томатов в объеме около 20 тыс. тонн ежегодно. Помимо экономической составляющей отмечу важную социальную роль этого проекта – планируется создание порядка 700 рабочих мест. Хочу пожелать «ЭКО-Культуре» успеха в строительстве тепличного комплекса «Парник» - нового современного производства, которое будет полностью соответствовать уровню задач, стоящих перед агропромышленным комплексом Кабардино-Балкарии», - сказал министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики Хасан Сижажев.