Падение цен на жилье зафиксировали в России впервые за год

В ближайшие два-три года стоимость новостроек снизится на 10-15%, сообщают «Известия».

В юго-восточном округе столицы, где строят больше всего домов массового сегмента, цены на новостройки упали в июле на 1,5%, а по итогам августа в целом по Москве могут снизиться еще на 1,7%, прогнозируют риелторы. В Омске средние цены на квартиры в новостройках упали на 1,5%, в Челябинске – на 1%, в Перми – на 0,6%. С изменением условий льготной ипотеки спрос постепенно снижается, и застройщики начинают пересматривать подходы к ценообразованию – в первую очередь на наименее востребованные проекты. В течение ближайших двух-трех лет цены на первичные квартиры могут понизиться на 10-15%, полагают эксперты.

Во многих крупных городах России начали корректироваться цены на рынке новостроек – фаза активного роста прошла, теперь наступил цикл снижения, сказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Так, по итогам июля 2021 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась в Омске на 1,5%, в Челябинске – на 1%, в Перми – на 0,6%, в Уфе – на 0,4%, рассказал он.

Также снижение цен зафиксировано в Москве, отметили аналитики агентства недвижимости «Мериум». В частности, в июле в Юго-Восточном административном округе столицы (ЮВАО), где строят больше всего жилых комплексов массового сегмента, средняя стоимость «квадрата» в новостройках снизилась на 1,5%. Недвижимость в ЮВАО подешевела впервые за последний год, подчеркнули аналитики.

«Снижение средней цены на крупнейшем локальном рынке массового жилья в Москве может свидетельствовать об изменениях в политике девелоперов. На юго-востоке строится жилье преимущественно недорогого сегмента, и местные проекты были ориентированы на покупателей, привлекающих ипотечный кредит», – полагает партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.