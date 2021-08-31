Правительство выделит 200 млн рублей на восстановление моста в Усть-Куте

Он был разрушен ледоходом в 2013 году, сообщили SIA.RU в администрации области.

Проектная документация на реконструкцию моста разработана. В ближайшее время будет объявлен конкурс на проведение работ, после чего начнутся работы. Они рассчитаны на два года. Общая стоимость реконструкции составляет 400 миллионов рублей. Оставшиеся средства будут выделены из областного бюджета.

Так же по распоряжению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, из федерального бюджета будет выделено 250 миллионов рублей на ремонт двух участков автомобильной дороги Братск – Усть-Илимск. Их общая протяжённость составляет 26,2 километра.

Первый участок расположен в Братском районе, его протяжённость составляет 10,7 км, провести работы на нём планируют в этом году. В следующем году будет введён в эксплуатацию второй участок, расположенный в Усть-Илимском районе. Его протяжённость составляет 15,5 км. Общая стоимость работ на двух участках составляет 582,5 млн рублей. Часть средств предполагается выделить из областного бюджета.