Оттенки серого. Как бороться с нелегальными майнерами в Иркутске

Майнинг криптовалют – одна из самых актуальных для Иркутской области тем. С одной стороны, на территории региона работают крупные майнинговые фермы, которые платят за электроэнергию большие деньги, с другой – в геометрической прогрессии растет число «серых» майнеров. Они перегружают бытовые сети и «сидят» при этом на льготном тарифе для населения. По каким признакам энергетики отличают нелегальных предпринимателей от мирных жителей? Как борются с «серым» бизнесом? Эти проблемы обсудили участники секции «Цифровая экономика. Новые реалии и перспективы» II Байкальского международного форума партнеров (БМФП-2021), организованного Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири.

Потребление электроэнергии – сверх нормы

– Начиная с 2017 года мы анализируем объемы потребления электроэнергии в разных категориях домохозяйств, – рассказал Олег Причко, генеральный директор «Байкальской энергетической компании». – Самая «интересная» категория – те, кто потребляют свыше 6000 кВт*ч/мес. Число таких потребителей невелико – менее 1% населения, но расходуют они пятую часть всего объема электричества. Даже летом, когда жилье не требует электрообогрева, такие потребители используют более 12 000 кВт*ч/мес. Для сравнения – оставшиеся 99% населения потребляют до 1500 кВт*ч в месяц. За последние 4 года в области выросло число домохозяйств со сверхнормативным потреблением электроэнергии. С 2020 года этот рост приобрел взрывной характер.

Столь серьезное потребление можно объяснить только одним: домохозяйства используют энергоемкое оборудование. Аргумент, что граждане просто строят коттеджи с бассейнами и теплыми полами, не подтверждается данными Росстата и не выдерживает критики: слишком быстро растет число таких домохозяйств. Например, в 2017 году их насчитывалось 6226, а к 2020 году – уже почти 8000, и этот тренд набирает силу. По словам Олега Причко, за 7 месяцев текущего года количество потребителей в данной категории выросло еще на 62%, а объем энергоресурсов, которым они пользуются, практически удвоился.

Майнить можно легально

Энергетики объясняют резко растущее потребление электроэнергии ростом интереса населения к майнингу криптовалют. В Иркутской области этим видом деятельности можно заниматься легально. Например, в Братске с 2019 года работает крупнейший в России дата-центр, который предоставляет место для размещения майнингового оборудования, стабильный доступ к электроэнергии, а также занимается обслуживанием техники.

Майнинговая ферма в Пивоварихе. Легальные майнинговые фермы устанавливают за пределами населенных пунктов, на специально оборудованных промышленных площадках.

Фото Н. Понамаревой

Можно установить собственную небольшую криптоферму, такую, как в Пивоварихе. Для этого потребуется получить в сетевой организации техническое присоединение, оборудование разместить на промышленной площадке, а оплату производить по тарифам, определенным «для прочих потребителей».

Экономия за счет соседей

Майнинг криптовалют выгоден даже при коммерческом тарифе – об этом говорит огромный интерес иностранных клиентов официальных дата-центров. Однако, предприимчивые сибиряки пытаются сэкономить по-максимуму, за счет своих соседей – они оборудуют майнинговые фермы у себя дома. Негативные последствия их деятельности уже ощутили многие иркутяне и жители пригорода: скачки напряжения в сети, чреватые выходом из строя электроприборов, отключение электроэнергии и риск возгорания электропроводки из-за перегрузки сетей, постоянный шум работающих машин.

Нелегальная майнинговая ферма в садоводстве.

Фото Н. Понамаревой

– «Серые» майнеры стараются сэкономить на всем, – рассказал Олег Причко, – они подают заявки на присоединение как обычные частные жилые дома – на 15 кВт, а потребляют до 500-600, что приводит к перегрузу сетей и залповым отключениям электроэнергии по всему населенному пункту. Кроме того, они оплачивают электричество по льготному тарифу, установленному для населения, а разницу вынуждены покрывать другие категории потребителей, в том числе региональный бюджет и бизнес.

В 2020 году объем перекрестного субсидирования в Иркутской области составил 5,5 млрд рублей. Потери регионального бюджета на субсидирование майнинга составили при этом порядка 250 млн рублей. По итогам 2021 года эта сумма может вырасти вдвое.

Нелегалов узнают по профилю

Вычислить домохозяйства, злоупотребляющие своим положением, энергетикам помогают цифровые технологии. В Иркутске создается комплексная система учета, которая сейчас позволяет получать показания счетчиков в режиме реального времени, видеть скачки потребления электроэнергии и аварийные ситуации, а в дальнейшем будет анализировать огромные массивы информации, чтобы их можно было использовать для принятия управленческих решений.

– Уровень цифровизации ЖКХ в Иркутске пока не слишком высок, но мы работаем над этим, – рассказал Олег Копылов, генеральный директор ООО «Иркутский билинговый центр», – какие-то функции системы «Умный город», которую мы создаем, реализованы уже сейчас. Здания оборудованы приборами учета, в том числе интеллектуальными, а мы делаем их показания видимыми и удобными для принятия решений, что, безусловно, позволит повысить энергоэффективность зданий и эффективность системы ЖКХ в целом.

Энергетики не пренебрегают и традиционными способами выявления нелегалов: они проводят рейды по садоводствам и гаражным кооперативам, свои подозрения проверяют с помощью тепловизоров и замеров потребляемой мощности. А затем подают исковые заявления в суд. В настоящее время под подозрением на нелегальную майнинговую деятельность находятся порядка 460 объектов в Иркутске и Иркутском районе, предъявлены иски на миллионы рублей.

Поможет дифференциация тарифов

Похожая ситуация наблюдалась в Республике Крым еще совсем недавно. Но три года назад власти региона приняли решение ввести дифференцированные тарифы – выделить потребителей со сверхнормативным расходом электроэнергии в отдельную группу и сделать оплату в соответствии с повышенным потреблением. То же самое нужно сделать в Иркутской области, считают энергетики.

Речь идет о комфортной для населения социальной норме потребления, которая будет учитывать, что в холодное время года жители региона активно используют электрические обогреватели. Норматив в зимние месяцы должен включать не менее 12 тыс квт*ч в мес. Данные изменения не затронут 99,5% домохозяйств Иркутской области – они коснутся адресно только тех, кто создает серьезную нагрузку на электрические сети.

Эксперты майнинговой отрасли поддерживают это предложение.

– Объем «серого» майнинга в Иркутской области существенный – десятки процентов, – отметил в ходе дискуссии на БМФП-2021 Игорь Рунец, генеральный директор компании Bitriver. – Это очень болезненная проблема для региона, она наносит ущерб и экономике, и энергетике, и комфорту жителей. С ней можно и нужно бороться, например, вводя дифференцированные тарифы для населения. Пока майнинг законодательно не является предпринимательской деятельностью и критерии этой деятельности четко не прописаны, а тариф для физлиц втрое ниже, чем для бизнеса, соблазн воспользоваться им не по назначению очень велик.