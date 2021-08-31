Три лесных пожара потушили в Иркутской области

Общая площадь ликвидированных очагов составила 3,2 га, сообщили SIA.RU администрации области.

Полностью локализовано восемь пожаров на общей площади 21739 га. Одно из них – вновь обнаруженное в Усть-Илимском районе, семь – ранее зарегистрированные: шесть – в Катангском районе, одно – в Жигаловском.

Также завершается локализация шести лесных пожаров на общей площади 14235 га: четыре из них – в Катангском районе, по одному – в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах. Вместе с тем площадь активного горения на всех локализованных и действующих пожарах составляет 26,83 га.

С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 566 лесных пожара. Это на 345 случаев меньше, чем на эту дату в прошлом году.