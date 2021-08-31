МТС запустили аудиогид по Круглобайкальской железной дороге «Место Силы»

Слюдянский район и КБЖД как место притяжения выбраны не случайно.

«Мы видим по аналитике наших больших данных, что это направление в последние годы набирает все большую популярность. Только в этом году увеличение турпотока составило почти 20%. Волшебные виды Байкала, необычная история царской России, создают ту самую энергетику этого маршрута», – пишет директор компании в Иркутской области Владислав Божеев на своей странице в Инстаграм.

В виде диалога со слушателями рассказывают о Чаичьем утесе, тоннеле желаний, Каторжанских тоннелях, Красивейшей стенке, построенной итальянскими архитекторами и многом другом.

Так, соединяя цифровые технологии и уникальное историческое и природное наследие, МТС сделали тайны этого маршрута доступными и понятными для жителей и гостей нашего города.