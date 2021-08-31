Второй онлайн-форум «Справимся Сами» пройдёт в Иркутске 6-9 сентября

Это крупная ежегодная интернет-площадка для обмена практическими знаниями и опытом для жителей Иркутской области.

Несмотря на «детский» возраст форум «Справимся Сами» сразу стал популярным: в прошлом году на мероприятие зарегистрировалось почти 2 тысячи человек. Тогда организаторы форума – известные PR-специалист Александр Откидач и маркетолог Светлана Козырина – подготовили для участников «ядрёный» контент по развитию навыков и компетенций от крутых экспертов-практиков. В этом – собрали предложения, возможности и конкретные истории, как можно подзаработать и дополнить свой доход от «обычных» людей: студентов, бюджетников, пенсионеров, начинающих предпринимателей.

Примеры спикеров форума, возможно, нельзя назвать выдающимися и прорывными, но именно в этом, считают организаторы мероприятия, и заключается их ценность – эти люди смогли найти дополнительный источник заработка и справились. Значит, получится и у других.

Кроме этого, участники форума узнают об инструментах, которые позволяют людям заработать или сэкономить. О них уже расскажут профессионалы-практики: опытные предприниматели, карьерные консультанты, маркетологи, юристы, продюсеры и другие специалисты.

Формат мероприятия – небольшие видео-лекции, ссылки на которые можно получить после регистрации на сайте форума https://irk-forum.ru/. Смотреть их можно в любое время, когда удобно.

Как отмечают организаторы, тематика форума будет интересна как молодым специалистам, так и людям, потерявшим работу, женщинам, находящимся в декрете и пенсионерам, жителям отдалённых территорий и горожанам с небольшим доходом, а также самозанятым и тем, кто пострадал от недобросовестных финансово-кредитных организаций.

Светлана Козырина, архитектор маркетинга и продаж:

При создании форума мы просто сложили вместе пазлы смыслов:

- Мир очень сильно изменился. Границ нет. Возможностей стало гораздо больше;

- Люди не богатеют. Тотальная закредитованность населения. Низкая финансовая грамотность. Нехватка денег в линейном найме;

- После первой волны covid 19, даже самые консервативные узнали о возможностях интернет;

- Тот, кто искренне любит дело, которым занимается, добивается поставленной цели, в том числе финансовой.



Собрали примеры тех, у кого получилось:

Монетизировать хобби;

- Стартануть с домашним бизнесом;

- Создать собственное дело;

- Создали обучающую программу, по принципу: «Иди и делай» - от блока профориентации, до упаковки, продвижения. Усилили все это чатом активности, который уже до начала форума, работает как прекрасная площадка связей и возможностей.

Очень надеемся, что формат, контент и смыслы зайдут жителям Иркутской области и дадут возможность увидеть для себя новые точки роста и законные способы дополнительного заработка.

Можно всю свою жизнь плыть по течению и жаловаться на правительство, страну, людей вокруг. А есть другой ход развития событий: Мысль. Слово. Действие.

Александр Откидач, предприниматель, общественный деятель:

Удивительное дело, но очень многие жители России привыкли или ждать какой-то финансовой помощи только от государства, или залазить в кредиты. Да, сегодня в стране созданы десятки различных структур поддержки, но об их деятельности, наверное, не знает 95% населения страны. Мы решили пойти другим путем: проанализировали, какие есть законные методы дополнительного заработка, нашли тех, кто готов поделиться своим опытом, и хотим показать их жителям нашей области. Чтобы в каждой деревне знали, что у нас есть руки, ноги и мозги. Мы не попрошайки и можем справляться с финансовыми трудностями сами. Поэтому и форум называется «Справимся сами».

Надеюсь, у нас получится показать и доказать и государственным структурам, что эффективным методом работы с населением являются раздача удочек и обучение, как на них ловить рыбу, а не перманентное затыкание проблемных мест деньгами. На фоне стремительно растущей безработицы, сокращения количества действующих предприятий и экономических трудностей, форум «Справимся сами» призван собрать лучшие практики, предложения и возможности для трудоустройства и заработка для жителей Иркутской области.



