Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесли на октябрь 2022 года

Международная федерация хоккея с мячом 30 августа приняла решение о переносе Чемпионата мира по бенди в Иркутске на октябрь 2022 года, сообщается на сайте FIB.

Турнир, как и планировалось ранее, пройдет на арене «Байкал» в областном центре. На заседании ЕС также было решено, что в наступающем сезоне до 31 декабря не будут проводиться международные турниры.

Приглашения на турниры, которые будут сыграны в 2022 году, будут разосланы национальным федерациям-членам в сентябре. Каждый участник этих турниров в качестве игроков, руководителей, судей и официальных лиц должен быть полностью вакцинирован против коронавируса и иметь соответствующие сертификаты о вакцинации.