«Бери и делай!» Антон Шугуров – о неожиданностях и закономерностях предпринимательства

В 2018 году у него в буквальном смысле украли всё – «вынесли» оборудование, в которое он вложился, чтобы открыть столярную мастерскую. Как говорит Антон Шугуров, сломали бизнес на взлёте, но не его – хотя на то, чтобы прийти в себя ему и понадобилось два года. В 2020-м он начал новое дело, правда, совершенно в другой сфере – гастрономической: он готовит мясо в смокере по особой техасской рецептуре. Накануне второго регионального онлайн-форума «Справимся Сами» Антон рассказал порталу SIA.RU, почему в его предпринимательской деятельности произошёл такой крутой поворот, как он учился новому делу, какие ошибки делал и что помогает ему добиваться успеха.

Антон Шугуров. фото предоставлено организаторами форума

«Главное – не бросить, когда кажется, что ничего не получается»

Антон, как вам пришла идея кардинально сменить специализацию бизнеса – вместо столярного дела заняться гастрономическим?

– Я считаю, что всё произошло закономерно. Дело в том, что я живу за городом, и если вдруг захочется «чего-нибудь вкусненького», оттуда не наездишься в город в кафе или ресторан. Поэтому решил организовать ресторан дома и самому готовить вкусно – в том числе, и мясо – для семьи и гостей.

Позже об этом узнали на работе. В компании, где я работаю, организовали для сотрудников корпоратив, и никому из нас не понравилось, как приглашённые специалисты приготовили нам мясо. Наш руководитель сказал, что я готовлю гораздо вкуснее, и на следующий корпоратив я уже сам сделал мясо. Коллегам так понравилось, что они стали делать мне небольшие заказы, потом к ним присоединились коллеги из дружеских компаний. И покатилось!

А вы учились кулинарному делу, или это такой врождённый талант?

– Есть ли у меня талант, не знаю, но учусь я очень много. В основном, по интернету на иностранных – в первую очередь, американских – сайтах. Знание языка позволяет мне смотреть оригинальное видео, читать рекомендации, даже переписываться с теми, кто занимается этим профессионально. У меня много знакомых питмастеров, например, в Техасе, которые открыты к диалогу: легко делятся своим опытом, всё подробно рассказывают, не делают никаких секретов из процесса приготовления мяса в смокере. Кстати, в отличие от российских коллег.

И второе, что мне помогает в моём деле – это упорство. Главное – не бросить то, чем занимаешься, когда вдруг что-то идёт не так, и кажется, что ничего не получается.

Сколько по времени занимаетесь этим делом? Какой итог?

– Девять месяцев в режиме производства, так что итоги, думаю, подводить рано. Самое главное – план работает.

Антон Шугуров. фото предоставлено организаторами форума

«Моя история учит тому, что всё может произойти неожиданно»

А что было самым сложным в начале пути? Какие проблемы возникали?

– Самым сложным было понять, где находится граница между хобби и производством. Вот тут было много смешных ошибок.

Каких, например?

– Поскольку я имел слабое представление о производственном процессе приготовления мяса в смокере, то думал, что буду покупать необходимое оборудование постепенно и от более простого к более сложному. Но оказалось, что так ничего не получится, и надо сразу брать крупное, промышленное оборудование. Сейчас у меня американский смокер с обратной тягой – пожалуй, единственный в Иркутской области.

И ещё, надо было сразу больше доверять опыту американцев: их «мясная история» насчитывает уже 200 лет, а наша, можно сказать, только начинается. Но русские люди всегда думают, что знают и умеют больше других, во всяком случае, я так считал. И это – наша главная ошибка.

Видите ли вы перспективы своей деятельности на ближайшие 5-10 лет? Можно ли её масштабировать?

–Так как я в самом начале пути, масштабировать можно и нужно. По плану, уже сейчас надо переходить на более производительное оборудование. Но говорить о перспективах на 5-10 лет – это не про Россию. Год – вот реальный срок, в рамках которого можно что-то планировать. Жаль, конечно, но такова жизнь.

Вы выступаете спикером форума «Справимся Сами». Как считаете, чему учит ваша история? Что пожелаете тем, кто не решается изменить свою судьбу?

– Моя история учит тому, что всё может произойти неожиданно. Важно, успеть это заметить и сделать правильные выводы. Работы разной у нас много, бери и делай. А любое дело, доведенное до готовности, принесет результаты. Факт. Примеров масса.

Инстаграм Антона: https://www.instagram.com/onlymeatbbq/

Справимся сами - крупное ежегодное онлайн-мероприятие для обмена практическими знаниями и опытом. Тема 2021 года – "Наши скромные семейные бюджеты". На фоне стремительно растущей безработицы, сокращения количества действующих предприятий и экономических трудностей, организаторы форума «Справимся Сами» – известные PR-специалист Александр Откидач и маркетолог Светлана Козырина – собрали лучшие практики, предложения и возможности для трудоустройства и дополнительного заработка для жителей Иркутской области

Светлана Козырина, архитектор маркетинга и продаж:

При создании форума мы просто сложили вместе пазлы смыслов:

- Мир очень сильно изменился. Границ нет. Возможностей стало гораздо больше;

- Люди не богатеют. Тотальная закредитованность населения. Низкая финансовая грамотность. Нехватка денег в линейном найме;

- После первой волны covid 19, даже самые консервативные узнали о возможностях интернет;

- Тот, кто искренне любит дело, которым занимается, добивается поставленной цели, в том числе финансовой.



Собрали примеры тех, у кого получилось:

Монетизировать хобби;

- Стартануть с домашним бизнесом;

- Создать собственное дело;

- Создали обучающую программу, по принципу: «Иди и делай» - от блока профориентации, до упаковки, продвижения. Усилили все это чатом активности, который уже до начала форума, работает как прекрасная площадка связей и возможностей.

Очень надеемся, что формат, контент и смыслы зайдут жителям Иркутской области и дадут возможность увидеть для себя новые точки роста и законные способы дополнительного заработка.

Можно всю свою жизнь плыть по течению и жаловаться на правительство, страну, людей вокруг. А есть другой ход развития событий: Мысль. Слово. Действие.

Александр Откидач, предприниматель, общественный деятель:

Удивительное дело, но очень многие жители России привыкли или ждать какой-то финансовой помощи только от государства, или залазить в кредиты. Да, сегодня в стране созданы десятки различных структур поддержки, но об их деятельности, наверное, не знает 95% населения страны. Мы решили пойти другим путем: проанализировали, какие есть законные методы дополнительного заработка, нашли тех, кто готов поделиться своим опытом, и хотим показать их жителям нашей области. Чтобы в каждой деревне знали, что у нас есть руки, ноги и мозги. Мы не попрошайки и можем справляться с финансовыми трудностями сами. Поэтому и форум называется «Справимся сами».

Надеюсь, у нас получится показать и доказать и государственным структурам, что эффективным методом работы с населением являются раздача удочек и обучение, как на них ловить рыбу, а не перманентное затыкание проблемных мест деньгами. На фоне стремительно растущей безработицы, сокращения количества действующих предприятий и экономических трудностей, форум «Справимся сами» призван собрать лучшие практики, предложения и возможности для трудоустройства и заработка для жителей Иркутской области.



Регистрация – на сайте форума https://irk-forum.ru