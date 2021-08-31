Администрация Иркутского района незаконно присвоила земли национального парка

Прокуратура РФ сообщила на официальном сайте, что администрация Иркутского района незаконно присвоила участок, принадлежащий Прибайкальскому национальному парку.

«Данный участок находится северо-восточней поселка Листвянка, вверх по реке Крестовая, его площадь 326,8 га, имеет высокую природоохранную ценность, относится к незатронутым территориям, занят лесом», – говорится в сообщении.

На участке произрастают редкие виды растений, включенные в Красные книги РФ и Иркутской области (гусинолук зернистый, любка двулистная, любка буреющая, ветреница енисейская, волчик обыкновенный, кизильник блестящий). Обитают находящиеся под охраной государства ценные животные (орлан-белохвост).

Участок удалось вернуть нацпарку после вмешательство прокуратуры и судебного заседания. Сейчас он снят с государственного и кадастрового учетов.