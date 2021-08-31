Банк «Открытие» аккредитовал пять жилых комплексов в Иркутске

ЖК «Очаг» от Группы компаний «Домир», ЖК «Семья» от компании «Жилстрой», ЖК «Хороший» от компании «АТОЛЛ», два ЖК от Группы компаний «ВостСибСтрой» - «Юго-Западный» и «Хрустальный» - прошли аккредитацию в банке «Открытие», сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Статус аккредитованного объекта означает, что кредитная организация уже провела тщательную проверку и оценку проекта. Таким образом, покупателям в процессе заведения заявки на получение ипотеки нет необходимости готовить и предоставлять документы по объекту залога. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

В настоящее время банк "Открытие" предлагает ипотечный кредит на покупку квартир на этапе строительства у застройщика по льготной ставке от 5,7% годовых. В качестве первоначального взноса – от 15% стоимости приобретаемой недвижимости - можно использовать и средства материнского капитала.

Также банк предлагает «Семейную ипотеку» под 5,15% годовых, «Военную ипотеку» - под 7,8%, а также собственные программы банка со ставками от 7,6% годовых.

Одной из самых востребованных остается программа рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов со ставкой от 8% годовых с возможностью не только улучшить условия по ранее выданному кредиту, но и получить дополнительные средства по привлекательной ставке. А по программе «Рефинансирование+» можно не только снизить свою долговую нагрузку, но и получить часть средств по новому кредиту наличными на потребительские нужды (ремонт, покупка мебели, поездка в отпуск и т.п.).

Клиенты банка также могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,6%, на вторичное - от 7,9%, на рефинансирование - от 8% годовых (для зарплатных клиентов банка) при первоначальном взносе от 30%.

Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в банке «Открытие» составляет от 3 до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.