Древесину более чем на 130 млн рублей незаконно отправили из Приангарья в Китай

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о контрабанде леса в Китай из Иркутской области на 130 млн рублей, по факту случившегося возбужденного уголовное дело.

Установлено, что лес в КНР отправило общество с ограниченной ответственностью, учредителем которого является гражданин Китая, путем внесения недостоверных сведений о происхождении древесины в базу данных Единой государственной автоматизированной информационной системы по учету древесины и сделок с нею, таким образом были легализованы незаконно заготовленные лесоматериалы.

«Древесину в объеме 9,7 тысячи кубометров стоимостью более 130 млн рублей общество экспортировало в КНР в рамках внешнеэкономического контракта через отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 3 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни в 2019-2020 годы», – говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье «Незаконное перемещение через таможенную стратегически важных ресурсов в крупном размере» УК РФ, санкции которой предусматривают до 7 лет лишения свободы.