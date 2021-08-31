Что самое сложное в работе после отпуска

Сервисы Работа.ру и СберЗдоровье провели исследование (есть у SIA.RU) и выяснили, тяжело ли жителям России возвращаться в рабочий режим после отдыха, а также рассказали, почему это может вызывать сложности и как сделать этот процесс приятнее.

Отпуск этим летом брали 44% опрошенных жителей России.

Большинство опрошенных (41%) рассказали, что этим летом брали отпуск длиной 10-15 дней. 28% участников исследования отдыхали от 5 до 10 дней, а 23% респондентов – до 5 дней. Еще 8% опрошенных отметили, что брали отпуск, который длился более 15 дней.

35% респондентов отметили, что провели отпуск дома. Четверть опрошенных (25%) отдыхали на российских курортах, а 23% – на дачах. 19% участников исследования рассказали, что просто поехали в отпуск в другой российский город.

По 7% опрошенных указали, что отдыхали на зарубежных курортах или работали из отпуска. Еще 5% респондентов брали отпуск для лечения, 4% были в пеших походах, а 3% занимались обучением или повышением квалификации,

43% опрошенных поделились тем что им сложно возвращаться на работу из отпуска.

«Иногда после отпуска человек не чувствует себя отдохнувшим. Это может быть связано с тем, что устав от длительного рабочего сезона, люди часто пытаются успеть за 2 недели отпуска массу активностей, развлечений, побывать в нескольких местах или даже странах и не соглашаются на так называемый «пляжный отдых», когда надо лежать на шезлонге и ничего не делать. Для того, чтобы возвращение из отпуска проходило безболезненно, важно быть отдохнувшим, поэтому его часть должна быть целиком посвящена именно восстановлению: без планов, экскурсий и какой-либо деятельности. Хорошо отвести на это от 3 до 5 дней, после чего можно начинать заниматься и другими активностями. Во время отпуска, прежде всего, важно отдохнуть от любых эмоций, даже положительных, ведь на то, чтобы их переживать, также нужны силы. Лучше всего разделить отпуск на два в течение года: один – на отдых и восстановление, а другой – для обилия активностей, посещения новых мест и эмоций», – Гурген Хачатурян, психотерапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье.

Более половины респондентов отметили, что после отпуска им сложнее всего дается возвращение к рабочему режиму. Еще 30% опрошенных после отдыха долго привыкают к сокращению свободного времени.

Еще 13% рассказали, что сталкиваются со сложностями в выполнении задач, 7% испытывают трудности в общении с коллегами, 6% после отпуска не хотят соблюдать дресс-код, а 5% – посещать совещания.

«Часто в отпуске мы сталкиваемся с тем форматом жизни, которым хотелось бы жить: в нем нет офиса, быта, зато есть развлечения. Поэтому принять и признать тот факт, что снова надо идти на работу и выполнять задачи, которые требуют усилий, людям хочется не всегда. За время отдыха часто возникают мысли, связанные с тем, насколько человеку нравится его деятельность или условия, в которых он работает, так что отпуск – отличное время, чтобы задуматься об этом и найти ответы. И чем больше вам нравится то, что вы делаете и то окружение, в котором работаете, тем безболезненнее пройдет возвращение из отпуска», – поясняет психотерапевт медицинского онлайн-сервиса Гурген Хачатурян.