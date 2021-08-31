Пьяный ангарчанин протащил на иномарке полицейского, пытавшегося ее остановить

Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя органа власти: 28 августа пьяный ангарчанин протащил на своей машине инспектора ГИБДД, который пытался остановить транспорт, сообщает региональная полиция.

Инцидент произошел в поселке Утулик Слюдянского района. Экипаж ДПС остановил автомобиль Subaru Forester. Когда инспектор подошел к иномарке для проверки документов, водитель начал движение задним ходом и предпринял попытку скрыться. «Дорожный полицейский попытался вытащить ключи из замка зажигания, но в этот момент лихач увеличил скорость, в результате чего протащил сотрудника около 20 метров», – говорится в сообщении.

После непродолжительной погони машина была заблокирована. За рулем находился 28-летний житель Ангарска, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование продолжается.