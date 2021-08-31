Усть-Кутскую районную больницу отремонтируют за 121 млн рублей

Капитальный ремонт главного корпуса Усть-Кутской районной больницы проведут в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, на эти цели уже выделили 121 млн рублей, проект рассчитан на 2021-2023 годы, сообщает правительство Иркутской области.

«Сегодня проект прошел экспертизу. Уже в этом году мы начнем ремонт сетей, на это выделим 20 млн рублей. Следующая задача – это дополнительное оснащение. Необходимо новое диагностическое оборудование», – отметил глава региона Игорь Кобзев.

Также глава региона подчеркнул, что в случае увеличения количества пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в учреждении должны быть развернуты палаты со всем необходимым оборудованием.