«Не бойтесь!» Елена Телепнёва – о том, как из подсобного хозяйства сделать доходное

Елена Телепнёва – один из спикеров второго онлайн-форума «Справимся Сами», основная тема которого «как увеличить свой семейный бюджет». Хотя её историю успеха и не назовёшь уникальной: в наше время, когда всё можно купить в магазине, в сельской местности многие женщины и работают, и держат коз, коров, чтобы на столе всегда была свежая «молочка». Но далеко не все умеют на этом зарабатывать. Как из подсобного хозяйства сделать доходное, накануне старта форума Елена рассказала порталу SIA.RU.

Елена Телепнёва. Фото предоставлено организаторами форума

«Решиться было сложно, но я попробовала»

Наша собеседница говорит, что заняться своим делом – сыроварением – она, с одной стороны, решила спонтанно, а с другой, шла к этому постепенно, мелкими шажками.

– Я с молодости хотела домик в деревне, корову, коз, которые были моими любимыми животными. Тем не менее, решиться на то, чтобы помимо основной работы заниматься ещё и подсобным хозяйством, было очень сложно, – призналась Елена.

Тем не менее, когда она приобрела дом за городом, то сразу же обзавелась и домашними животными.

– Сначала появились козы, которые давали вкусное и полезное молоко. Изначально, конечно, оно не продавалось так, как сейчас, поэтому что с ним нужно было что-то делать, перерабатывать его. Можно было его сепарировать на сметану, творог, но хотелось чего-то лучшего и большего, – рассказала Елена. – Решила попробовать сварить сыр, изначально это был такой «простой», домашний продукт, из обычных ингредиентов – молока, в которое добавлялась сметана.

Свой продукт начинающий сыровар дала попробовать людям, и сразу появились желающие его купить. А раз люди хотят покупать, значит, сыр понравился, он вкусный, и это Елену вдохновило на то, чтобы продолжить и дальше идти в этом направлении. При этом её профессиональная деятельность никак не связана ни с сельским хозяйством, ни с пищевым производством.

– Я – медицинская сестра, и работу свою очень люблю, поэтому и не бросаю, продолжаю трудиться в здравоохранении, – говорит Елена Телепнёва.

А опыт нового дела она нарабатывала и личной практикой, и общаясь с «коллегами» в различных группах по сыроварению в соцсетях, потом «повысила квалификацию» на мастер-классе в Иркутске, получила сертификат. Говорит, поняла, что такое сыр, из чего и как его готовят, что для этого нужно. Оказалось, что одних коз уже не хватает, – Елена купила корову, и начался новый этап развития. Теперь сыры она производит, можно сказать, в товарном количестве, причём «простые» уже не варит.

«Иду к цели мелкими шагами, но не останавливаясь»

Елена не скрывает, что без проблем не обошлось. Во-первых, финансовые – ведь для покупки тех же животных нужны немалые средства, во-вторых, всегда требуется чья-то помощь и умелые руки.

– Естественно, мой главный помощник – муж: вместе мы преодолевали все трудности. Конечно, падали, спотыкались, но поднимались и шли дальше, – говорит она. – Опыт такой деятельности у меня пока небольшой, всего лишь год, но мне нравится то, чем я занимаюсь. Нравится, во-первых, что мои сыры – это натуральный продукт, произведённый только из всего домашнего, своего. Во-вторых, нравится, что их ценят люди. И конечно, это приносит дополнительный доход – плюс к моей заработной плате.

Елена признаётся, что пока у неё не получается делать сыры в таком количестве, в котором хотелось бы, но она уверена, что всё получится, потому что они с мужем к этому стремятся. В планах - купить сыроварню, приобрести ещё больше коров. Более того, у неё есть заветная мечта – организовать своё фермерское хозяйство, и в эту мечту она посвятила всю свою семью.

– В общем, хочу двигаться дальше, не останавливаться: и сыров варить больше, и зарабатывать, естественно, больше, – не скрывает Телепнёва. – Считаю, что люди, которые чего-то хотят добиться в своей жизни, ставят перед собой цели и задачи, не должны останавливаться, они должны просто идти вперед. Пусть эти шаги будут маленькими, короткими, но ты всё равно придёшь к своей цели и добьёшься того, о чём мечтал в начале этого пути. И будешь эту мечту развивать дальше. Поэтому я желаю всем тем, кто хочет чем-то заниматься помимо работы, но боится: не бойтесь! Всё в этой жизни нужно испытать, поэтому нужно брать и делать – потихоньку, помаленьку, но делать. Многие молодые люди сейчас так рассуждают: я хочу всё и сразу – завтра или послезавтра. Но так не бывает. Никогда не будет сразу, но если стремиться к цели, её всегда можно достигнуть. Я об этом и детям своим говорю.

Инстаграм Елены: https://instagram.com/123_345_123

Наталия Горбань

Справимся сами - крупное ежегодное онлайн-мероприятие для обмена практическими знаниями и опытом. Тема 2021 года – "Наши скромные семейные бюджеты". На фоне стремительно растущей безработицы, сокращения количества действующих предприятий и экономических трудностей, организаторы форума «Справимся Сами» – известные PR-специалист Александр Откидач и маркетолог Светлана Козырина – собрали лучшие практики, предложения и возможности для трудоустройства и дополнительного заработка для жителей Иркутской области

Светлана Козырина, архитектор маркетинга и продаж:

При создании форума мы просто сложили вместе пазлы смыслов:

- Мир очень сильно изменился. Границ нет. Возможностей стало гораздо больше;

- Люди не богатеют. Тотальная закредитованность населения. Низкая финансовая грамотность. Нехватка денег в линейном найме;

- После первой волны covid 19, даже самые консервативные узнали о возможностях интернет;

- Тот, кто искренне любит дело, которым занимается, добивается поставленной цели, в том числе финансовой.



Собрали примеры тех, у кого получилось:

Монетизировать хобби;

- Стартануть с домашним бизнесом;

- Создать собственное дело;

- Создали обучающую программу, по принципу: «Иди и делай» - от блока профориентации, до упаковки, продвижения. Усилили все это чатом активности, который уже до начала форума, работает как прекрасная площадка связей и возможностей.

Очень надеемся, что формат, контент и смыслы зайдут жителям Иркутской области и дадут возможность увидеть для себя новые точки роста и законные способы дополнительного заработка.

Можно всю свою жизнь плыть по течению и жаловаться на правительство, страну, людей вокруг. А есть другой ход развития событий: Мысль. Слово. Действие.

Александр Откидач, предприниматель, общественный деятель:

Удивительное дело, но очень многие жители России привыкли или ждать какой-то финансовой помощи только от государства, или залазить в кредиты. Да, сегодня в стране созданы десятки различных структур поддержки, но об их деятельности, наверное, не знает 95% населения страны. Мы решили пойти другим путем: проанализировали, какие есть законные методы дополнительного заработка, нашли тех, кто готов поделиться своим опытом, и хотим показать их жителям нашей области. Чтобы в каждой деревне знали, что у нас есть руки, ноги и мозги. Мы не попрошайки и можем справляться с финансовыми трудностями сами. Поэтому и форум называется «Справимся сами».

Надеюсь, у нас получится показать и доказать и государственным структурам, что эффективным методом работы с населением являются раздача удочек и обучение, как на них ловить рыбу, а не перманентное затыкание проблемных мест деньгами. На фоне стремительно растущей безработицы, сокращения количества действующих предприятий и экономических трудностей, форум «Справимся сами» призван собрать лучшие практики, предложения и возможности для трудоустройства и заработка для жителей Иркутской области.



Регистрация – на сайте форума https://irk-forum.ru