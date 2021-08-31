«Не бросайте любимое дело!» Игорь Фёдоров – о том, как стать финансово независимым в 19 лет

Игорю Фёдорову – 19 лет, он студент-очник одного из иркутских вузов, но при этом на жизнь зарабатывает самостоятельно, и говорит, что финансово уже совсем не зависит от родителей. Собственного дохода молодому человеку хватает и на съёмное жильё, и на другие потребности. Он – самый «юный» спикер второго онлайн-форума «Справимся Сами», и поделится с его участниками своей историей успеха.

Игорь Фёдоров. Фото предоставлено организаторами форума

Ничего не бывает зря

Как научиться обеспечивать себя, Игорь знает со школьной скамьи: свои первые трудовые деньги он зарабатывал, раздавая листовки и расклеивая объявления. А в 10-м классе ему пришла идея создавать маски в Instagram.

– Я листал истории в этом приложении и обратил внимание, что люди используют всё больше и больше масок-эффектов. И мне тоже захотелось попробовать создать маску, хотя я и думал, что это может быть провальным делом. Но нет, все получилось, теперь моими масками пользуются блогеры, – рассказал Игорь порталу SIA.RU.

Самым сложным на этом поприще, по его словам, было разобраться с приложением для создания масок: много времени и сил уходило на перевод инструкций с английского языка на русский. Пугало, что ничего не получится, и, значит, время будет потеряно впустую.

– Но я взял себя в руки и не стал бросать начатое дело, тем более, оно мне действительно нравилось. К тому же, занимаясь переводом, я совершенствовал, в том числе, и свои знания английского.

Кстати, то чем занимается Игорь, никак не связано с его профессией, азы которой он постигает в университете. Но ему – как будущему политологу, очень интересно и полезно общение с разными людьми, с которыми он знакомится благодаря своему делу. Ведь среди его заказчиков есть и публичные личности, и его будущие коллеги.

Научился сам, научи других

Созданием масок Игорь занимается примерно три года, и за это время хобби переросло в хорошо оплачиваемую работу. Ну, и кроме материального достатка она приносит ещё и моральное удовлетворение.

– Мне нравится, что мой Instagram стал расти в плане подписчиков, мне нравится, когда мой профиль - не такой как все, – признаётся молодой человек. – И, безусловно, я вижу перспективы этого дела: в частности, хочу разработать свой базовый курс по созданию масок в Instagram, чтобы каждый желающий, тот, кому это действительно интересно, мог с нуля обучиться и создавать крутые маски.

Игорь Фёдоров. Фото предоставлено организаторами форума

Он считает, что его история – пример того, что даже в интернете можно заработать деньги. Правда, для этого придётся немного попотеть.

– Но если вы хотите начать чем-то заниматься, тем, что действительно нравится, то действуйте и главное – не бросайте любимое дело, даже если что-то не получается. Чем раньше вы начнёте зависеть только от самого себя, и не будете сидеть на шее у родителей, тем лучше, – советует Игорь Фёдоров своим ровесникам.

Инстаграм Игоря: https://instagram.com/the_fedorovv

Наталия Горбань

Справимся сами - крупное ежегодное онлайн-мероприятие для обмена практическими знаниями и опытом. Тема 2021 года – "Наши скромные семейные бюджеты". На фоне стремительно растущей безработицы, сокращения количества действующих предприятий и экономических трудностей, организаторы форума «Справимся Сами» – известные PR-специалист Александр Откидач и маркетолог Светлана Козырина – собрали лучшие практики, предложения и возможности для трудоустройства и дополнительного заработка для жителей Иркутской области

Светлана Козырина, архитектор маркетинга и продаж:

При создании форума мы просто сложили вместе пазлы смыслов:

- Мир очень сильно изменился. Границ нет. Возможностей стало гораздо больше;

- Люди не богатеют. Тотальная закредитованность населения. Низкая финансовая грамотность. Нехватка денег в линейном найме;

- После первой волны covid 19, даже самые консервативные узнали о возможностях интернет;

- Тот, кто искренне любит дело, которым занимается, добивается поставленной цели, в том числе финансовой.



Собрали примеры тех, у кого получилось:

Монетизировать хобби;

- Стартануть с домашним бизнесом;

- Создать собственное дело;

- Создали обучающую программу, по принципу: «Иди и делай» - от блока профориентации, до упаковки, продвижения. Усилили все это чатом активности, который уже до начала форума, работает как прекрасная площадка связей и возможностей.

Очень надеемся, что формат, контент и смыслы зайдут жителям Иркутской области и дадут возможность увидеть для себя новые точки роста и законные способы дополнительного заработка.

Можно всю свою жизнь плыть по течению и жаловаться на правительство, страну, людей вокруг. А есть другой ход развития событий: Мысль. Слово. Действие.

Александр Откидач, предприниматель, общественный деятель:

Удивительное дело, но очень многие жители России привыкли или ждать какой-то финансовой помощи только от государства, или залазить в кредиты. Да, сегодня в стране созданы десятки различных структур поддержки, но об их деятельности, наверное, не знает 95% населения страны. Мы решили пойти другим путем: проанализировали, какие есть законные методы дополнительного заработка, нашли тех, кто готов поделиться своим опытом, и хотим показать их жителям нашей области. Чтобы в каждой деревне знали, что у нас есть руки, ноги и мозги. Мы не попрошайки и можем справляться с финансовыми трудностями сами. Поэтому и форум называется «Справимся сами».

Надеюсь, у нас получится показать и доказать и государственным структурам, что эффективным методом работы с населением являются раздача удочек и обучение, как на них ловить рыбу, а не перманентное затыкание проблемных мест деньгами. На фоне стремительно растущей безработицы, сокращения количества действующих предприятий и экономических трудностей, форум «Справимся сами» призван собрать лучшие практики, предложения и возможности для трудоустройства и заработка для жителей Иркутской области.



Регистрация – на сайте форума https://irk-forum.ru