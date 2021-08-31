Новый памятник появится в 130-м квартале Иркутска

Мэрия Иркутска выбрала лучший эскиз памятного знака в честь Карла Фрауендорфа и Лоренца Ланга, который планируется установить в 130-м квартале города, сообщается на сайте администрации.

Фото мэрии Иркутска

Работа выполнена иркутским скульптором Александром Поправко, она стала лучшей из пяти представленных. Победитель конкурса получит ценный приз.

«По словам автора, в основу памятного знака взят образ старой карты. Скульптурная композиция представлена бронзовой фигурой двуглавого орла у развернутой горизонтальной карты Иркутской губернии 18 века. Орёл, являясь символом Российской Империи, прикрывает размахом своих крыльев карту, олицетворяющую Сибирское Царство, в частности Иркутскую губернию, создает образ покровителя, защитника. Под листом бумаги изображены две фузеи (вид гладкоствольного ружья) и сабля, обозначающие готовность к защите своей земли в то неспокойное время», – говорится в сообщении.

Лоренц Ланг родился в Швеции, с 1712 года – на русской службе, в 1739 году был назначен правителем Иркутской провинции, подготовил ряд проектов по улучшению управления краем.

Карл Львович фон Фрауендорф родился на территории одного из германских княжеств. С 1731 года – на русской службе. В 1765 году был назначен губернатором Иркутской губернии. Много усилий приложил к благоустройству Иркутска. По его плану город был разбит на кварталы, развешаны таблички с названиями улиц, проведены работы по осушению болот. Преподавал в Навигацкой школе. В 1766 году по его приказу была снята первая карта оз. Байкал.