Новый памятник появится в 130-м квартале Иркутска

Мэрия Иркутска выбрала лучший эскиз памятного знака в честь Карла Фрауендорфа и Лоренца Ланга, который планируется установить в 130-м квартале города, сообщается на сайте администрации.
Работа выполнена иркутским скульптором Александром Поправко, она стала лучшей из пяти представленных. Победитель конкурса получит ценный приз.
«По словам автора, в основу памятного знака взят образ старой карты. Скульптурная композиция представлена бронзовой фигурой двуглавого орла у развернутой горизонтальной карты Иркутской губернии 18 века. Орёл, являясь символом Российской Империи, прикрывает размахом своих крыльев карту, олицетворяющую Сибирское Царство, в частности Иркутскую губернию, создает образ покровителя, защитника. Под листом бумаги изображены две фузеи (вид гладкоствольного ружья) и сабля, обозначающие готовность к защите своей земли в то неспокойное время», – говорится в сообщении.