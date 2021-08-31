Землетрясение в 2-3 балла ощутили жители 13 населенных пунктов Иркутской области

Жители 13 населенных пунктов Иркутской области ощутили землетрясение в 2-3 балла 31 августа, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
Толки почувствовали жители Бодайбо, Мамакана, Нерпо, Согдиондона, Горно-Чуйского, Кяхтинского, Луговского, Андреевска, Витимского, Мамы, Апрельска, Артемовского, Мусковита.
Землетрясение произошло в 13:24. Эпицентр находился в 24,8 км юго-западнее поселка Северомуйск Республике Бурятия, магнитуда сейсмособытия – 5,2 балла.
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23 августа 2021