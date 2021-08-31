Средний размер автокредита вырос до рекордных 1,11 млн рублей

По данным Национальное бюро кредитных историй (исследование есть у SIA.RU), в июле 2021 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,11 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек автокредита вырос на 1,0% (в июне 2021 года – 1,10 млн руб.). В то же время за год, по сравнению с июлем 2020 года (0,83 млн руб.), показатель увеличился на 33,4%.

Следует отметить, что в июле 2021 года средний размер автокредита, превышающий 1 миллион рублей зафиксирован в 51 регионе РФ. В июне 2021 года таких регионов было 43, а год назад – в июне 2020 года всего 5.

Важным фактом является и то, что рост среднего размера автокредита сопровождается сохранением и даже некоторым снижением аппетита к риску со стороны автокредитующих банков. Об этом говорит положительная динамика средних значений Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков с действующими автокредитами. Так, в июле 2021 года среднее значение ПКР в автокредитовании составило 682 балла, что на 6 баллов больше прошлогоднего значения (июль 2020 года – 676 баллов).

В июле 2021 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по объемам автокредитования) был отмечен в Москве (1 691,9 тыс. руб.), Московской области (1 396,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (1 284,8 тыс. руб.).

Что касается годовой динамики среднего чека выданных автокредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам автокредитования), то по сравнению с июлем 2020 года самый значительный рост данного показателя в июле 2021 года продемонстрировали Чувашская Республика (+48,3%), Волгоградская область (+43,4%) и Республика Татарстан (+42,0%). Минимальная динамика зафиксирована в Иркутской области (+18,2%), Ханты-Мансийском АО (+23,0%) и Новосибирской области (+23,9%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер автокредита вырос на 36,1% и 28,1% соответственно.

«Рост стоимости автомобилей наблюдается как на первичном, так и на вторичном рынке, что находит отражение и в размерах автокредитов. При этом банки сохраняют умеренный аппетит к риску и подходят диверсифицировано к принятию решений. Так, чем больше запрашиваемая сумма автокредита, тем более высокие требования банка к качеству кредитной истории клиента, то есть к его финансовой репутации. Которую каждый гражданин России имеет возможность бесплатно и быстро оценить самостоятельно, узнав свой ПКР на сайте НБКИ или в мобильном приложении. Это дает возможность гражданам более осознанно принимать решение о получении того или иного типа кредита, а для всей кредитной системы дает дополнительный стимул к улучшению качества кредитования. Уже все заемщики прекрасно понимают, что, если они будут своевременно и в полном объеме вносить платежи по своим кредитам, их ПКР будет расти», – говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.