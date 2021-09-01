Какие законы вступят в силу с 1 сентября

Россиян ожидает увеличение «детских» больничных, «гаражная амнистия», обжалование штрафов онлайн и другие новшества, сообщают «Известия».

Больничные по уходу за ребенком

С начала месяца родители детей в возрасте до семи лет включительно начнут получать увеличенные больничные по уходу за ребенком. Решение было принято в мае этого года.

Средства в размере 100% от среднего заработка будут выплачиваться вне зависимости от стажа, а также от того, где проходит лечение ребенок — амбулаторно или в стационаре.

«Гаражная амнистия»

Также с начала месяца в России начнет действовать так называемая «гаражная амнистия». Она продлится пять лет – до 1 сентября 2026 года.

В это время граждане, у которых есть гаражи, построенные до конца 2004 года, смогут бесплатно оформить в собственность государственные и муниципальные земельные участки земли под ними.

Оспорить штраф онлайн

Обжаловать штраф, выписанный за нарушение, зафиксированное дорожной камерой, теперь можно будет онлайн: через «Госуслуги» или сайт суда. Соответствующие поправки в административный кодекс были приняты в декабре прошлого года.

Электронный сертификат для инвалидов

С конца месяц люди с инвалидностью смогут получить электронный сертификат для самостоятельного приобретения средств реабилитации.

Сертификат, на который должна будет зачисляться сумма для приобретения тех или иных средств реабилитации, можно будет использовать в любом магазине, в том числе онлайн, для целевой покупки.

По закону люди с инвалидностью имеют право бесплатно получить средства реабилитации – это, например, инвалидные коляски, трости, костыли, протезы, специальная обувь или различные опоры, – если они были указаны в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) человека.

Продажа лекарств через интернет

Небольшие несетевые аптеки с начала месяца получат возможность продавать лекарства через интернет и заключать соглашения с крупными агрегаторами.

Ранее сделать это могли только сети, объединяющие не менее 10 торговых точек.

Несколько квалификаций для студентов

Российские студенты с этой осени смогут получить одновременно несколько квалификаций за время обучения. Также должно стать проще менять профиль обучения после первого курса университета или переходить на другой факультет.

Это произошло после того, как в вузах ввели новые правила – по ним учебные заведения теперь смогут готовить специалистов по укрупненным группам профессий, отмечается на сайте Госдумы.

Еще из изменений в сфере высшего образования – аспирантов ждет возвращение обязательной предзащиты диссертаций.

Контроль за организаторами азартных игр

Контролировать деятельность онлайн-букмекеров теперь будет специальный орган – с сентября в России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ).

Ожидается, что он будет отвечать за распределение целевых отчислений, собранных с организаторов азартных игр (1,5% выручки букмекеров, но не менее 30 млн рублей в квартал).

Средства будут направлять спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам. Кроме того, регулятор будет отслеживать незаконную деятельность букмекеров. Следить за его деятельностью будет наблюдательный совет.

В букмекерской конторе или на тотализаторе устраивать азартные игры с привлечением кредитной организации теперь можно будет, только если организация зарегистрирована в информационной системе ЕРАИ.

Ускоренные выплаты по исполнительному производству

Средства, удержанные работодателем из зарплаты сотрудников, которые имеют долги по исполнительному производству (например, при оплате крупных штрафов или выплате алиментов), с конца сентября должны будут перечисляться судебным приставам в ускоренном порядке.

С 27 сентября делать это работодатели должны будут в трехдневный срок.