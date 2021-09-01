Каждый пятый житель Иркутской области перешел на электронную трудовую книжку

Всего с начала 2020 года в Иркутской области заявления о выборе способа ведения трудовой книжки подали более 856 тысяч работающих граждан, сообщили SIA.RU в ПФР.

В 2021 году выписка СТД-ПФР дополнена новым разделом «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица за периоды до 31 декабря 2019 года», в котором содержатся сведения о периодах работы, учтенные на индивидуальном лицевом счете на основании сведений индивидуального учета о страховом стаже, представленных работодателями. Поэтому сведения за периоды до 01.01.2020 не являются полным аналогом тем сведениям о трудовой деятельности, которые содержатся в трудовой книжке на бумажном носителе.

Гражданам, которые впервые начинают свою трудовую деятельность с 2021 года, будет формироваться только электронный вариант сведений о трудовой деятельности.

Более подробную информацию можно получить на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Электронная трудовая книжка».