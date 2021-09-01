«АльфаСтрахование» подала ходатайство в ФАС о приобретении портфеля компании «Сибирский Дом Страхования»

Группа «АльфаСтрахование» и Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» договорились о передаче портфеля ООО «Страховая компания «Сибирский Дом Страхования» (СДС) в АО «АльфаСтрахование». Соответствующее ходатайство подано в Федеральную антимонопольную службу, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Холдинг «Сибирский Деловой Союз» объединяет около 100 предприятий по добыче и экспорту угля, производству различной продукции, а также строительству.

«Сибирский Дом Страхования» – региональная страховая компания с головным офисом в городе Кемерово, основана в 1994 г. Услугами компании пользуются более 300 тыс. клиентов, в их числе крупные промышленные предприятия, муниципальные, областные и федеральные учреждения, предприятия среднего и малого бизнеса, а также физические лица.

В настоящее время компания работает в обычном режиме, продолжая обслуживать клиентов и заключать договоры страхования.

«Мы всегда рассматриваем все возможности для развития бизнеса Группы, в том числе, по неорганическому росту. За почти 30-летнюю историю Группа «АльфаСтрахование» успешно интегрировала 12 страховых компаний, накопив обширную экспертизу по сделкам M&A. Сотрудничество с холдингом СДС – это продолжение нашей стратегии по усилению бизнеса Группы в Сибирском федеральном округе. Мы рассматриваем страховую компанию СДС как локального сильного игрока на региональном рынке с рентабельным портфелем в корпоративном сегменте и хорошей клиентской базой. Уверен, что это сотрудничество позволит нам нарастить наши позиции в Кемеровской области», – говорит Владимир Скворцов, генеральный директор «АльфаСтрахование».