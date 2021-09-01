За прошедшие сутки 11 жителей Иркутской области скончались от коронавируса

Прирост больных на 1 сентября составил 389 случаев.

С начала пандемии в области заболели новой инфекцией 98 тыс. человек.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, за последние сутки выздоровели 666 людей. В больницах области находятся 14,6 тыс. людей.

В правительстве области заявляют о конце третьей волны пандемии в регионе. На данный момент в Приангарье обсуждают вопрос принудительной вакцинации переболевших в 1,2,3 волны.