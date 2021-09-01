Проект единой набережной презентовали в Иркутске

Концепция предусматривает объединение всех участков городских набережных в единую прогулочную зону, сообщили SIA.RU в мэрии.

Одним из участков будущей единой набережной станет Цесовская набережная, где в настоящее время компанией En+ group ведётся восстановление объекта культурного наследия – знаменитых бань Курбатова и Русанова.

Планируется, что кроме нового банного комплекса благоустроят набережную Ангары, в настоящее время ведется актуализация проектно-сметной документации. Срок реализации проектов – 2025 год.

Напомним, что ранее в администрации города была создана рабочая группа по разработке проекта «Единая набережная города Иркутска». Все проектируемое пространство можно разделить на шесть частей: от плотины до бульвара Постышева, от бульвара до развязки Академического моста, бульвар Гагарина, Цесовская набережная, Нижняя Набережная, от Московских ворот до устья реки Ушаковка.