Сотрудники БрАЗа передали в школы подарки для первоклассников

Более 600 братских первоклассников получили подарки к 1 сентября, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Канцелярские наборы в подшефные школы передали депутаты городской Думы от Братского алюминиевого завода. Наталья Скачкова, Николай Очкас, Евгений Скорняков, Игорь Бобков и Андрей Аксютин проводят такую акцию третий год подряд.

- В наборах картон, цветная бумага, ручки, карандаши, ножницы, клей — всё, что нужно ребёнку для первого класса. Искренне надеюсь, что эти канцелярские наборы будут только во благо и в радость первоклассникам школы № 1, - комментирует Андрей АКСЮТИН, сотрудник БрАЗа, депутат Думы Братска.

Приняли участие в подготовке первоклашек к школе и сотрудники серии корпусов № 7 дирекции по электролизу БрАЗа, которые приобрели рюкзаки для детей из малообеспеченных семей.