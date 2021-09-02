Сергей Никитин, Юго-Западный: «Регистрация прав дольщиков застройщиком быстрее и проще, чем в МФЦ»

Электронная регистрация прав дольщиков по заявлению застройщиков стала очень активно внедряться в практику с 2020 года. В Иркутской области одной из первых внедрять этот механизм в свою работу стала ГК «ВостСибСтрой» в проекте «Юго-Западный». На прошлой неделе представители компании и регионального Росреестра обсудили, как распространить этот опыт на других участников строительного рынка Приангарья.
Как отметил руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев, эта встреча поможет определить удобный для всех алгоритм совместной работы и в дальнейшем выстроить эффективное взаимодействие между Росреестром и другими застройщиками региона в вопросах регистрации прав дольщиков, минимизировать участие граждан в этом процессе.
Напомним, что регистрация прав дольщиков по заявлениям застройщиков предусмотрена федеральным законом № 202-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который вступил в силу 13 июля 2020 года. Если раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщики, дольщики, многофункциональные центры и Росреестр, то теперь за покупателя это может сделать застройщик.
При этом включение застройщиков в процесс регистрации прав дольщиков существенно сокращает сроки процедуры: если при подаче документов через МФЦ обязательная государственная регистрация договора проходит за 7-9 дней, то в электронном виде срок процедуры составляет от одного до трёх дней.
По информации руководителя проекта «Юго-Западный» Сергея Никитина, в микрорайоне Юго-Западный все сделки сейчас проходят через электронную регистрацию, причём стоимость услуги и даже оплату госпошлины за дольщика компания берёт на себя. Кроме этого застройщик оплачивает выпуск электронно-цифровой подписи, которая может использоваться в дальнейшем. Он также подчеркнул, что при электронной регистрации сделки не нужно дополнительно подписывать документы долевого участия в строительстве и заверять их печатью.
– Это быстрее и проще, чем в МФЦ. Нужно только прийти в офис с пакетом документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, и иметь при себе смартфон,– пояснил Сергей Никитин.
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