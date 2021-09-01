Три детских сада открылись в Приангарье

До конца 2021 года будут введены в эксплуатацию еще девять детских садов, строительство шести детских садов продолжится в 2022 году, сообщили SIA.RU в администрации региона.

Детский сад «Ромашка» на 110 мест открылся в поселке Куйтун как структурное подразделение средней школы №2.

В учреждении обустроены помещения для сна, отдыха, игр, приема пищи. Предусмотрены условия для реализации дошкольных образовательных программ: передвижные доски, проекторы с настенным экраном, ноутбуки, принтеры. Имеются спортивный и музыкальный залы, которые полностью оснащены оборудованием.

На обеспечение учебным оборудованием выделена областная субсидия на сумму 4,8 млн руб.

Кроме того, сегодня, 1 сентября, открылись также детские сады в Тулуне и в поселке Жигалово. Детский сад «Светлячок» на 140 мест в микрорайоне Угольщиков в Тулуне – первый в городе детский сад с бассейном. Для занятий с детьми организована комната психологической разгрузки с сенсорным оборудованием и кабинет логопеда. Новый детский сад в поселке Жигалово рассчитан на 120 детей, созданы четыре группы. Территория сада озеленена, оснащена игровым оборудованием, имеется спортивная площадка.