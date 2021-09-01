Акцию памяти Ивана Наймушина провели на Братской ГЭС компании En+ Group

В день памяти крупнейшего сибирского гидростроителя – Ивана Ивановича Наймушина – сотрудники станции, ветераны Братска возложили цветы к памятнику Ивану Наймушину, установленному у плотины Братской ГЭС. Эту традицию братчане соблюдают уже более 40 лет, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Иван Наймушин – руководитель создания Братско-Усть-Илимского территориально-производственного комплекса, начальник Братскгэсстроя, первый почетный гражданин Братска, заслуженный строитель РСФСР, внес неоценимый вклад в промышленное строительство и развитие города.

В 1954 году Иван Наймушин был направлен на строительство Братской ГЭС. Возглавлял «Братскгэсстрой» без малого 20 лет. Под руководством Ивана Ивановича были построены такие предприятия-гиганты, как Братская ГЭС, Братский алюминиевый завод, Братский ЛПК, Коршуновский горно-обогатительный комбинат и Усть-Илимская ГЭС. Благодаря Наймушину выросли Братск, Усть-Илимск и Железногорск.

Компания En+ Group проводит это мероприятие, чтобы сохранить интерес к истории гидроэнергетики Братска, способствовать развитию преемственности поколений, поддержать общение ветеранов и молодежи Братской ГЭС. В этот день прозвучали слова благодарности легендарному руководителю за плодотворный труд на благо Братска. Ветераны строительства Братской ГЭС поделились своими воспоминаниями о Наймушине, его решительности и твердости характера, глубоких знаниях, требовательности и внимательности.

В этом году исполнилось 116 лет со дня рождения Ивана Наймушина, но интерес к его личности не угасает и по сей день. Студенты-историки проводят свои исследования, пишут научные работы, братские школьники свои познания о Наймушине отражают в сочинениях. О нем издано немало воспоминаний, ему посвящены многочисленные стихотворные строчки. В честь Ивана Наймушина были названы улица поселка Энергетик (ныне в составе Братска), улицы в Усть-Илимске и Кандалакше (Мурманская область). Имя Наймушина также носит школа № 20 Братска. Существует музей Ивана Наймушина. В сентябре 2014 года в сквере Первостроителей в Братске открыли памятный комплекс, посвященный первостроителям и, в первую очередь, Ивану Наймушину.

«Мы – гидроэнергетики чтим память об Иване Ивановиче Наймушине – выдающемся гидростроителе и талантливом руководителе, чей пример и по сей день вдохновляет нас на ежедневный труд. Он умел поставить реальную задачу и обеспечить ее выполнение. Его прозорливый ум позволял предвидеть ход событий на годы вперед. Высокая требовательность к себе, умение взять на себя ответственность – вот основа всех успехов Ивана Ивановича Наймушина», – Евгений Стрелков, директор Братской ГЭС.